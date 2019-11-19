  • BIST 106.758
  • Altın 269,691
  • Dolar 5,7185
  • Euro 6,3298
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kuir Kıbrıs,LGBTİ+ cinsel sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecek

»
Kuir Kıbrıs,LGBTİ+ cinsel sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecek
Kuir Kıbrıs,LGBTİ+ cinsel sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, takipçilerine ve platform paydaşlarına yönelik LGBTİ+ cinsel sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecek.

Eğitim, 23 Kasım Cumartesi günü, 10.00-14:30 saatleri arasında Lefkoşa’daki AB Bilgi Merkezi’nde yapılacak.

Mayıs 2019’da başlayan “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi”, 2 buçuk yıl boyunca sürecek. 

Bilgilendirici Oturum, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Oturumun ilk yarısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Asist. Prof. Dr. Neva Övünç Öztürk’ün insan ticareti üzerine temel kavramları anlatması ile başlayacak.  

Sonrasında oturum, Hukukçu Faika Deniz Paşa’nın Kıbrıs’ta İnsan Ticaretinin Durumunu özetleyen sunumu ile devam edecek.

Oturumun ikinci yarısında ise Asist. Prof. Dr. Neva Övünç Öztürk tarafından insan ticareti mağdurlarının belirlenmesine yönelik hukuki çerçeve ele alınacak ve bu bağlamda uluslararası sözleşmeler ve özellikle AİHM içtihadı ışığında hukuki tespitlere yer verilerek oturum sonlandırılacak.

Proje Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, oturumun tüm dernek üyeleri ve takipçilerine açık olduğunu belirterek, insan ticaretine karşı yapılacak olan koordineli mücadelenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı.  

Oturum, Kuir Kıbrıs üyelerine, destekçilerine ve insan ticareti üzerine kurulacak olan platform paydaşlarına açık olacak.

Oturum kısıtlı sayıda katılımcıya açık olacağından, kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların en geç 21 Kasım Perşembe gününe kadar queercyprus@gmail.com’a mail atmaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği Odak Grup Toplantısı yapıldı17 Ekim 2019 Perşembe 09:25
  • Kuir Kıbrıs’tan savaş karşıtı açıklama15 Ekim 2019 Salı 10:05
  • İlk İki Toplumlu LGBTİ+ Festivali gerçekleştirildi08 Ekim 2019 Salı 11:18
  • Kuir Kıbrıs Derneği psikologlara yönelik “LGBTİ+ Farkındalığı Eğitimi”nin ikincisini düzenliyor07 Ekim 2019 Pazartesi 10:59
  • Kıbrıslı Rum ve Türk eşcinsel çiftin Filipinler’den yasa dışı olarak evlat edinmesine yardımcı olan kadına 6 yıl hapis cezası04 Ekim 2019 Cuma 12:22
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti03 Ekim 2019 Perşembe 09:30
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti30 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
  • iki toplumlu LGBTI Festivali28 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
  • İmaan Fest: Dünyanın ilk Müslüman LGBTi festivalinin 2020'de yapılması planlanıyor23 Eylül 2019 Pazartesi 16:04
  • Hayat projesinin açılışı yarın Bandabuliya’da yapılacak19 Eylül 2019 Perşembe 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti