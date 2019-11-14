“Kuklia” (Köprülü) bölgesinde şehir planlama skandalı

Fileleftheros gazetesi “Kuklia’da Büyük Çapta Skandal” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer ayırdığı haberinde, Rum Sayıştaylığının yayımladığı, “Kuklia” (Köprülü) bölgesinin şehircilik ve planlama düzenin değiştirilmesine ilişkin raporda, düşük fiyata satın alınan iki araziye ilişkin olarak bir ferde prim sağlanması kararını geri çekmeyen Rum Bakanlar Kurulu’nun imzasıyla ortaya çıkan skandala yer verdiğini yazdı.

Rum Sayıştaylığının, söz konusu arazilerin, “Kuklia” (Köprülü) bölgesindeki Sayfiye Alanı Evleri bölgesine dahil edilmesinin ardından sadece bir iş insanın taşınmaz mal değerinin büyük artışına neden olan hükümet kararının geri alınması talebinde bulunduğunu yazan gazete Rum Sayıştaylığı, ayrıca bu bölgelerin sayfiye bölgesine dahil edilmesinin ulusal ve orman yasalarına aykırı olduğundan da söz ettiğini belirtti.

Gazete raporda kaydedilen bu inanılmaz olayın, arsa parseli ve bölgede yüzlerce yazlık ev inşa eden belirli bir şirketin talebinin incelendiği bir dönemde gündeme geldiğine de dikkati çekti.