Kuksa Kampçılık Derneği faaliyetlerine başladı

Kuksa Kampçılık Derneği ilk Genel Kurulu 12.08.2022 tarihinde Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dernek kurucu üyelerinden Niyazi Çoban’ın Divan Başkanı, Erim Çomunoğlu’nun Divan Başkan Vekili ve Hamide Avcıbaşı’nın Yazman olarak yönettikleri toplantıda dernek tüzüğünü onaya sunulurken, 2022-2024 dönemi için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Genel Kurul sonucunda tek aday Mehmet Atakol’un başkanlığındaki liste oy birliği ile iki yıllığına görevi üstlendi.

Dernek Başkanı Mehmet Atakol yaptığı açıklamada derneğin amacının adada kamp kültürünü yaymak, 7'den 70'e tüm kamp severleri bir araya getirerek hem bu ruhu yaşatmayı hem de doğaya faydalı ve sağlıklı etkinlikler yapmak olduğunu vurguladı. Bunun yanında yakın zamanda yaşanan yangınlar ile ilgili olarak da, doğanın rehabilitasyonu için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Gerçekleşen Genel Kurul'da kurullar şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu:

Başkan – Mehmet Atakol

Başkan Yardımcısı – Hamide Avcıbaşı

Genel Sekreter – Nesrin Yüceulaş

Mali Sekreter – Erim Çomunoğlu

Tanıtım ve Üyelikler Sekreteri – Fatoş Sönmezoğlu

Kültür ve Sanat Sekreteri – Niyazi Çoban

Projeler Sekreteri – İrfan Esendağlı

Etkinlik Sekreteri – Erdoğan Işık

Sosyal Medya ve İletişim Sekreteri – Bleda Tilki

Sponsorluk ve İşbirliği Sekreteri – Eren Aktaş

Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri – Seçil Özkan

Spor Sekreteri – Barış Cambulat

Faal Üye – Serkan Taçkıran

Yedek Üye – Heran Öğmen

Denetleme Kurulu:

Başkan – Derviş Kutbay

Üye – Özgür Şanlıdağ

Üye – Sima Osum

Disiplin Kurulu:

Başkan – Salih Akballı

Üye – Emine Behlül

Üye – Mine Sönmezoğlu