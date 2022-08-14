Kuksa Kampçılık Derneği faaliyetlerine başladı

Kuksa Kampçılık Derneği ilk Genel Kurulu 12.08.2022 tarihinde Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Dernek kurucu üyelerinden Niyazi Çoban’ın Divan Başkanı, Erim Çomunoğlu’nun Divan Başkan Vekili ve Hamide Avcıbaşı’nın Yazman olarak yönettikleri toplantıda dernek tüzüğünü onaya sunulurken, 2022-2024 dönemi için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Genel Kurul sonucunda tek aday Mehmet Atakol’un başkanlığındaki liste oy birliği ile iki yıllığına görevi üstlendi.
Dernek Başkanı Mehmet Atakol yaptığı açıklamada derneğin amacının adada kamp kültürünü yaymak, 7'den 70'e tüm kamp severleri bir araya getirerek hem bu ruhu yaşatmayı hem de doğaya faydalı ve sağlıklı etkinlikler yapmak olduğunu vurguladı. Bunun yanında yakın zamanda yaşanan yangınlar ile ilgili olarak da, doğanın rehabilitasyonu için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Gerçekleşen Genel Kurul'da kurullar şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu:
Başkan – Mehmet Atakol
Başkan Yardımcısı – Hamide Avcıbaşı
Genel Sekreter – Nesrin Yüceulaş
Mali Sekreter – Erim Çomunoğlu
Tanıtım ve Üyelikler Sekreteri – Fatoş Sönmezoğlu
Kültür ve Sanat Sekreteri – Niyazi Çoban
Projeler Sekreteri – İrfan Esendağlı
Etkinlik Sekreteri – Erdoğan Işık
Sosyal Medya ve İletişim Sekreteri – Bleda Tilki
Sponsorluk ve İşbirliği Sekreteri – Eren Aktaş
Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri – Seçil Özkan
Spor Sekreteri – Barış Cambulat
Faal Üye – Serkan Taçkıran
Yedek Üye – Heran Öğmen
Denetleme Kurulu:
Başkan – Derviş Kutbay
Üye – Özgür Şanlıdağ
Üye – Sima Osum
Disiplin Kurulu:
Başkan – Salih Akballı
Üye – Emine Behlül
Üye – Mine Sönmezoğlu
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