Kulağına su kaçtı sanıp doktora gitti; zehirli örümcek çıktı

ABD’de, Kansas City’de yapayan Susie Torres, kulağına su kaçtığını düşünerek doktora gitti. Ancak, kulağında ona su gibi gelen şeyin sekiz bacaklı zehirli bir örümcek olduğunu öğrendi.

Doktorlar, önce Torres’in kulağını yıkadı sonra da kendisine orayı yuva yapan kahverengi keşiş örümceğini çıkardı.

Çarşamba günü, kulağında kaşınma hissi ve ilginç bir sesle uyandığını anlatan Torres şunları söyledi: “Önce ciddiye almadım ama durum çok rahatsız edici hale geldi ve kulağıma su kaçtığını düşünerek doktora gittim.”

Örümceğin kulağından çıktığında ölü olduğunu anlatan Torres, “Neyse ki içeride bir zarar vermeden, ısırmadan kulağımdan çıkarıldı” dedi.

“Uyurken kulağıma girdiğini düşünüyorum” diyen Torres bir daha asla kulak tıkacı takmadan yatağa girmeyeceğini söyledi.