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Kulak çınlaması neden hafife alınmamalı?

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Kulak çınlaması neden hafife alınmamalı?
Kulak çınlaması neden hafife alınmamalı?

Günümüzde her 5 kişiden birin yaşadığı kulak çınlaması; ıslık sesi, tıslama, rüzgar sesi, zil sesi, su sesi gibi farklı şekillerde hissedilebilir. Sessiz ortamlarda daha fazla duyulabileceği gibi zaman zaman kaybolup tekrar başlayabilir. Kulak çınlamasının bir hastalık değil başka hastalıkların belirtisi olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, bu soruna yol açan nedenleri ve tedavi yollarını şöyle açıkladı…

Çiğdem Kalaycık Ertugay

İŞTE PEK BİLİNMEYEN NEDENLERİ

Kulak çınlamasının nedenleri, kulak kaynaklı nedenler ve kulak dışı nedenler olarak iki ana başlıkta toplanabilir.

Kulak kaynaklı nedenler

– Dış kulak yolundaki kulak kiri

– Yüksek derecede gürültüye maruz kalmak

– Orta kulak enfeksiyonları

– İç kulak kireçlenmesi

– İç kulak tansiyonu

– Her türlü işitme kayıpları

– İşitme kaybı yapabilen ilaçların kullanımı

– İşitme siniri tümörleri

– Beyin sapı ve beynin işitme ile ilgili bölümlerini tutan her türlü nörolojik hastalık.

Kulak dışı nedenler

– Sinüzit gibi burun hastalıkları

– Tiroid bezi hastalıkları

– Hormonal değişiklikler

– Kardiyolojik ve damarsal nedenler (Özellikle baş ve boyun bölgesindeki damar balonlaşmaları)

– Kansızlık

– Vitamin eksikliği

– Çene eklemi problemleri

– Yüksek veya düşük tansiyon

– Diyabet

Ani başlayan tek taraflı çınlamaya dikkat!

Ani işitme kaybı son üç gün içerisinde bir veya iki kulakta ani başlangıçlı iç kulak tipi işitme kaybı olarak tarif edilmektedir. Bazı hastalarda ilk şikayet tek taraflı çınlama olabilir. Çınlama şikayeti çok şiddetli olduğunda, işitme kaybı şikayetini baskılayarak ön plana geçmekte ve hastalar tarafından atlanabilmektedir. Böyle olunca da yapılması gereken erken müdahale gecikir ve işitme kaybı kalıcı olabilir.

Tedavisi mümkün mü?

Kulak çınlaması bir hastalık değil, belirti olduğu için tedavisi, nedene yönelik yapılır. Dış kulak yolu hastalıklarında, örneğin kulak kiri gibi basit bir nedene bağlı olan kulak çınlaması şikayetinde kulak kirinin temizlenmesi, şikayeti tamamen ortadan kaldırır. İç kulak tipi işitme kaybı olan hastada işitme cihazı kullanımı kulak çınlaması sorununu oldukça hafifletir. İşitme siniri kaynaklı tümörlerde gama knife tedavisi veya cerrahi tedavi ile kitlenin çıkartılması gerekir.

Çınlamanın nedeni tiroid bezi hastalıkları, hormonal değişiklikler, kardiyolojik ve damarsal nedenlerden kaynaklanması durumunda bu hastalıkların tedavisiyle kulak çınlaması şikayeti gerileyebilir. Kulak çınlamasının nedeninin bulunamadığı durumlarda ilaç tedavileri, manyetik dalga ve lazer uygulaması gibi yöntemlere başvurulur.

Neler yapılabilir?

Kulak çınlaması şikayeti olan hastaların ilk olarak bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir. Hastanın, doktor tarafından hikayesi ayrıntılı olarak dinlenir. Muayesi yapılan hastalar, bunun yanında odyolojik incelemeler ve gereklilik halinde görüntülemeler eşliğinde değerlendirilmelidir.

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