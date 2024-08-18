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Kulak çınlaması tehlikeli mi?

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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Kulak çınlaması tehlikeli mi?
Kulak çınlaması son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun nedenleri arasında; Elektronik cihazların giderek yaygın kullanılması ve vazgeçilmezimiz olması sürekli yanımızda taşımamız, cep telefonları, bilgisayarlar, Bluetooth kulaklıklar, modemler, Tv'ler, akıllı saatler, kumandalar gibi... bir çok elektronik alet sürekli yanımızda ve çevremizde yer alıyor.
 
Eskiye oranla;
-Gençler daha fazla kahve ve Alkol tüketiyor
-Tuz oranı yüksek abur-cubur gıdaların fazla tüketilmesi
-Yüksek yağlı beslenmek
- Fazla çikolata tüketmek
- Stresli bir yaşam
- Sürekli gürültüye ve hava kirliliğine maruz kalmak
-  Psikolojik nedenler(depresyon, anksiyete, fobik bozukluklar) 
- Düzensiz uyku
- Vitamin Eksiklikleri 
Geçmiş zamanlara göre yukarıdaki saydığımız nedenler daha fazla çınlamaya neden oluyor.
 
Bunların dışında başka nedenler de çınlama yapabilir.Örneğin kadınlarda hormonal değişiklikler,guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar,yüksek sese maruziyet,çene eklemi problemi,burun tıkanıklığı ve orta kulak enfeksiyonları,kulak kiri,beyin tümörleri,bazı kulak hastalıkları,kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler ve kalp damar hastalıklarıdır.
 
Çınlama ne zaman tehlike işareti oluşturur ?
 
Çocuklarda görülen çınlama,aniden ortaya çıkan ve tek kulakta duyulan çınlama,baş dönmesi ile beraber oluşan çınlama,işitme kaybı ile beraber olan çınlama,vücudun herhangi bir yerinde güç ve duyu kaybı ile beraber olan çınlama ve akşam yatağa yattığında uykuya dalmasını engelleyen çınlama..
 
Çınlaması olan hastaya nasıl yaklaşmalıyız ?
 
-Orta yaş ve üzerindeki bir kişide aniden ortaya çıkan tek kulaktaki çınlama damar tıkanıklığının işareti olabilir.Erkenden hekime başvurmak önemlidir. 
-Tek kulakta ortaya çıkan ve işitme kaybı ile beraber olan çınlama acil düzeyde önemlidir.Hastanın derhal hekime başvurması gerekir.
- Kemoterapi gören bir hastada çınlama başlaması ilacın yan etkisinin ilk işareti olabilir.Derhal Kulak Burun Boğaz hekimine görünmesi gerekir.
- Nadiren beyin tümörlerinin ilk semptomu çınlama olabilir.
 
Çınlamanın sebebini anlamak için neler yapılmalıdır ?
 
Detaylı bir öykü ve sorgulamadan sonra,kan tetkikleri,boyun kan damarlarının kan akımı,işitme ve denge testi,kulağın endoskopik muayenesi,kulak tomografisi,beyin MRI incelemesi.
 
Çınlamanın tedavisinde neler uygulanmaktadır ?
 
Tedavi çınlamanın nedenine göre yapılmakla beraber
-İlaç tedavisi
-Cihaz tedavisi
-Çınlama ameliyatı
-Manyetik stimülasyon
- Tinnitus Masker 
- Eğitim tedavisi 
 
Çınlamadan korunmak için neler yapılmalıdır ?
 
Prof.Dr.Yavuz Selim Yıldırım, '' Yüksek sesle müzik dinlemeyin, yüksek sesli ortamlara gitmeyin, konser, disko, düğün,alkol ve bira tüketmeyin,fazla kahve tüketmeyin, elektronik aletlerden olabildiğince uzak durun,İş ortamında sürekli gürültüye maruz kalıyorsanız kulaklık kullanın,fazla çikolata ve tuzlu yiyecekler tüketmeyin,bol su için,cep telefonu ile fazla konuşmayın.hayatınızdaki stresi azaltın,uykunuzu düzenleyin,kulak kiriniz var ise temizletin ve yürüyüş yapın.''dedi.
 
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