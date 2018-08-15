Kulak kaşıntısı birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Kaşıntılı kulaklar, alerji, soğuk algınlığı, boğaz iltihabı gibi sebeplerden de ortaya çıkabilir.

Kulak kaşıntısı çok yaygın bir problemdir. Bazı insanlar için sorun çok fazla büyür ve kulaklara çeşitli nesneler yapıştırarak kulak kanalına travmaya neden olurlar. Kaşınmanın en yaygın nedenleri sinirsel bir alışkanlık, mantar enfeksiyonu veya bir enfeksiyon başlangıcıdır. Diğer nedenler dermatit gibi cilt hastalıkları nedenleri olabilir. Alerjisi olan bazı kişiler de kulak kaşıntısından şikâyetçidirler.

Travma veya enfeksiyon kanıtı olmadan kendi başına meydana gelen kulak kaşıntısı, hafif bir steroid kulak damlasıyla tedavi edilebilir. Kulağa yerleştirilen birkaç damla, kaşıntı miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Ancak herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak için şiddetli kulak kaşıntılarında mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

Kulak kaşıntısı neden olur?

Küçük olsalar bile kulaklarınız çok sayıda sinir ucuna ev sahipliği yapar, bu da tahriş olduğunda kulaklarınızın kaşınmaya ve rahatsızlığa neden olmasına neden olabilir. Kulaklarınızın kaşınmaya neden olabileceğinin birçok farklı nedeni vardır ve uygun tedaviyi bulmak için kaynağı tanımlamak önemlidir.

İlk olarak nedeni belirlemek gerekir

Kaşıntının nereden geldiğini tanımlayın. Kulak kaşıntısı, kulak kanalınızın derinliklerinden mi geliyor, yoksa kıkırdak veya lobun dış kısmındaki yerde mi geliyor? İç kaşıntı soğuk algınlığının erken bir göstergesi olabilir, örneğin dış kaşıntı, çevrenizdeki bir şeye karşı alerjik bir reaksiyonla ilişkili olabilir.

Kulağınıza herhangi bir delme işlemi uyguladıysanız ve kulak kaşıntısı problemiyle karşı karşıya kaldıysanız bu durum delme sırasında ortaya çıkan enfeksiyondan meydana gelebilir. Bunu önlemek için antibiyotikli kremler kullanabilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

Kuru cilt kulak kaşıntısına neden olur

Cildiniz çok kuruysa ve yeterince nemlendiremiyorsanız bu durumda kulak kaşıntısının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Kuru cilt, kulaklarınız, yüzünüz veya kafa derisi gibi yerlerde ortaya çıkarsa, seboreik dermatit adı verilen yaygın bir durum olabilir. Bu durum beraberinde kulak kaşıntısı sorununu ortaya çıkarır.

Enfeksiyonlar

Kaşıntılı kulaklar bazen kulak enfeksiyon belirtisi olabilir. Bekteriler ve virüsler, soğuk algınlığı gibi hastalıklar kulak kaşıntısı sorununu meydana getirebilir. Aynı zamanda denizde veya havuzda yüzdükten bir zaman sonra da kulağınızda enfeksiyon sorunu meydana geldiyse kulak kaşıntısı oluşabilir.

Çok fazla nem kulak kanalınızın mikroplara karşı doğal savunma tabakasını aşındırır.

Kaşıntıyı durdurmak için enfeksiyonu tedavi etmeniz gerekir. Bazıları kendi başlarına gidebilir, ancak doktorunuz kulak damlası reçete edebilir. Kulak damlasını bir hafta boyunca günde birkaç kez almanız gerekebilir. Diğer enfeksiyonların tedavisi içinde antibiyotik doktorunuz antibiyotik önerebilir.

Cilt alerjileri

Kulaklarınızın içindeki deri alerjik reaksiyon nedeniyle kaşınabilir. Bunun nedeni bir saç spreyi veya şampuan olabilir. Aynı zamanda kulağınıza takmış olduğunuz nikel küpelerde kulağınızda alerjiye ve kaşıntıya sebep olabilir.

Egzama veya sedef hastalığı

Bu cilt sorunlarınız varsa, kaşıntılı kulak kanallarına sahip olabilirsiniz. Bu sorunları genellikle kulak damlalarıyla tedavi edebilirsiniz. Şiddetli vakalarda, steroid hapları da almanız gerekebilir.

Gıda alerjileri

Saman nezlesi veya polen alerjisi ve belirli meyvelere olan alerjiler kulak kaşıntısının en önemli nedenlerindendir.

Kulak kaşıntısına neden olan besinleri şu şekilde sıralayabiliriz;

• Elmalar

• Muz

• Havuçlar

• Kereviz

• Kirazlar

• Salatalık

• Fındıklar

• Kivi

• Kavun

• Portakal

• Şeftaliler

• Armutlar

• Erik

• Domates

• Kabak

Kulak kaşıntısında ne zaman doktora görünmek gerekir?

Belirtileriniz 10 günden uzun sürerse veya zamanla kötüleşiyorsa doktorunuzu arayın ve bu daha ciddi semptomlar için hemen tıbbi yardım alın. Aşağıda vermiş olduğumuz belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız tıbbı bir yardım almanız gerekebilir.