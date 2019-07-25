Kulak temizleme çubukları: Kulak temizleme çubukları, kulak kirinin kulak kanalında tıkanmasına neden olarak kulağa zarar verir. Normalde kulak kiri kendini kulak dışına doğru atmaya meyillidir. Kulak çubuklar ile kendi kendini temizleyen bu sistem bozulmuş olur. Kulak çubukları daha derine doğru itilirse kulak zarına zarar verebilir.

Kulaklarımızın düşündüğümüzden de hassas olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Bazı davranışlar ve durumlar var ki kulaklara zarar verebiliyor” dedi ve kulaklara zarar veren 7 şeyi açıkladı