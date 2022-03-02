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Kulaklık ‘algı operasyonu’ yapıyor

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Kulaklık ‘algı operasyonu’ yapıyor
Kulaklık ‘algı operasyonu’ yapıyor

Podcast, sesli kitap ve radyoyu kulaklıktan dinlemek ile hoparlörden dinlemek arasındaki fark bir araştırmayla ortaya kondu.

ABD’deki California, Los Angeles ve Berkeley üniversitelerinin araştırmasına göre insanlar ses kayıtlarını kulaklıkla dinlediğinde hoparlöre kıyasla daha empatik ve ikna olmuş hissediyor. Kulaklık duygusal bağ için süper iletken işlevi görüyor. Sesin kafanın içinden geliyormuş gibi duyulmasını sağladığı için konuşan kişiyle daha fazla yakınlık kurmayı tetikliyor.

Çalışma için yapılan bir deneyde katılımcılara görme engelliler için bilgi sağlayan bir şirketin CEO’sunun konuşması dinletildi. Ardından katılımcılara CEO’nun çalışmalarından dolayı bir ödül kazanması için destek mektubu yazmayı isteyip istemeyeceği soruldu. Podcast’i kulaklıkla dinleyenlerin mektup yazma ihtimali, kulaklıkla dinleyenlere kıyasla iki kat daha fazla çıktı.

4 binin üzerinde katılımcının dahil edildiği araştırma kapsamsındaki bir başka deneyde ebeveynleri trafik kazasında ölen bir kişinin dikkatsiz araba kullanmanın tehlikeleri hakkında okuduğu kamu spotu dinletildi. Spotu kulaklıkla dinleyenler dikkatsiz araba sürmenin yarattığı tehdit konusunda, hoparlörlerle dinleyen katılımcılardan daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

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