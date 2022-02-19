Kulakta Kaşıntı Neyin Belirtisi?

Kulaklardaki kaşıntıyı hafife almamak gerekiyor. Bazı kaşıntılar istenmeyen rahatsızlıkların habercisi olabilir. Özellikle yüzücülerde sık görüldüğü için yüzücü kulağı olarak da adlandırılan dış kulak iltihabı, kulağın dış kulak olarak isimlendirilen yerinde iltihap oluşması durumudur. Bilinen en önemli nedeninin ise kulak kanalındaki ciltte bakteriler oluşmasıdır. Peki dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Dış kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?

Otitis externa yani diğer adı ile dış kulak iltihabı, kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki tüp olan dış kulak kanalının iltihaplanmasına verilen addır. Genel olarak 'yüzücü kulağı' olarak da adlandırılır. Çünkü yeniden suya maruz kalınması durumunda, kulak kanalı iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale gelir.

BELİRTİLERİ NELER?

Dış kulak iltihabında görülen belirtiler genel olarak hafif semptomlar ile başlar fakat enfeksiyon tedavi edilmezse ya da başka alanlara yayılırsa daha ciddi belirtiler görülebilir.

- Dış kulak yolunda meydana gelen kaşıntı

- Kulakta oluşan kızarıklık

- Kulak kepçesini çekince artan rahatsızlık hissi

- Kulaktan berrak ve kokusuz bir akıntı gelmesi

NEDEN OLUR?

Dış kulak iltihabına sebep olan ana faktör nem olarak biliniyor. Yüzme, çok sık duş almak gibi suya fazla maruz kalındığı durumlarda dış kulak enfeksiyonu meydana gelebilir. Kulak kanalının içinde kalan su, bakterilerin çoğalması için uygun zeminin oluşmasına neden olur. Bu olay da dış kulak iltihabına neden olur.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çoğu dış kulak vakasında iltihabın türü ve ciddiyetine göre tedavi yöntemi uygulanır. Tedavide aşağıda belirtilen bileşenlerin kombinasyonunu içeren kulak damlaları kullanılır.

- Kulağın normal antibakteriyel ortamını geri kazanmaya yardımcı olan asidik çözeltiler

- İltihabi durumu azaltmak için steroidli damlalar

- Bakterilere karşı savaşmak için antibiyotik içeren damlalar

- Daha ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda ağızdan antibiyotik tedavisi

- Mantarın sebep olduğu bir enfeksiyonla savaşmak için antifungal ilaçlar

- Bunlara ilave olarak kulak ağrısı için ağrı kesici ilaçlar da yazılabilir. Kulakta cilt altı irin toplanması varsa steril bir iğne ile delinerek içerisinin boşaltılması gerekir.