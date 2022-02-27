Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.
Ancak Rusya'dan yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlamadığı, heyetlerin görüşme yerine henüz yeni gelmeye başladığı belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.