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Kulis bilgisi: Altılı Masa’nın HDP’ye karşı tutumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar

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Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikten sonra gözler ittifak dışındaki HDP'ye çevrildi.
Kulis bilgisi: Altılı Masa’nın HDP’ye karşı tutumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar

Türkiye’yi sarsan depremden bir ay sonra seçim atmosferine girilirken, Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arkasında birleşerek cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi sonrasında HDP’nin durumu tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan Millet İttifakı’ndan üst düzey yetkililer HDP’ye yaklaşım ile ilgili farklı açıklamalar yaptı. Reuters’a konuşan ittifaktan üst düzey bir isim, “HDP’nin destek vermesi milliyetçi İYİ Parti’den ve muhafazakar Saadet Partisi’nden oyları azaltabilir” dedi.

Millet İttifakı, bu haftanın başında cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu lanse etmişti.

Fakat Saadet Partisi’nden Birol Aydın’ın, canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarına dikkat çekerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ise diğer partilerin HDP ile görüşmeye itirazı olmadığını fakat kendisinin böyle bir diyaloğa girmeyeceğini söylediği belirtildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar Deva ve Gelecek Partileri’nin HDP ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Haberde, HDP’nin daha önce kendi adayını çıkarmayı düşündüğü fakat şimdi bu fikri değerlendirdikleri de hatırlatıldı.

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