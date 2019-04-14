Kulis: Davutoğlu, en az 50 vekille parti kuracak

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarını kaleme aldı.

Takan “Davutoğlu, 1 günlük kısa ama hızlı bir Ankara turu yaptı. Çok sayıda eski ve yeni AKP'li isimlerle görüştü. Ahmet Davutoğlu'nun görüştüğü isimlerden bazılarıyla konuştum. ‘Hoca’ yeni parti kurma konusunda çok kararlıymış... ‘En az 50 milletvekili ile’ yeni partisini kuracağını iddia ediyor fakat bu isimleri söylemiyormuş... ‘Beni Batı'da destekliyor’ diyormuş... Ali Babacan'ın da kendi yanında yer alacağını iddia ediyormuş. Ancak, Davutoğlu ile görüşen AKP'liler çok temkinli. ‘Hoca’ ile Abdullah Gül arasında uzun süredir yaşanan soğukluğun devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Ali Babacan'ın tavrının kesinleşmesini bekliyorlar” şeklinde konuştu.