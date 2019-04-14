  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kulis: Davutoğlu, en az 50 vekille parti kuracak

»
Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarını kaleme aldı.
Kulis: Davutoğlu, en az 50 vekille parti kuracak

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarını kaleme aldı.

Takan “Davutoğlu, 1 günlük kısa ama hızlı bir Ankara turu yaptı. Çok sayıda eski ve yeni AKP'li isimlerle görüştü. Ahmet Davutoğlu'nun görüştüğü isimlerden bazılarıyla konuştum. ‘Hoca’ yeni parti kurma konusunda çok kararlıymış... ‘En az 50 milletvekili ile’ yeni partisini kuracağını iddia ediyor fakat bu isimleri söylemiyormuş... ‘Beni Batı'da destekliyor’ diyormuş... Ali Babacan'ın da kendi yanında yer alacağını iddia ediyormuş. Ancak, Davutoğlu ile görüşen AKP'liler çok temkinli. ‘Hoca’ ile Abdullah Gül arasında uzun süredir yaşanan soğukluğun devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Ali Babacan'ın tavrının kesinleşmesini bekliyorlar” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu’ndan A Haber’e: Soru soruyorlar, yanıtımı yayınlamıyorlar(video)14 Nisan 2019 Pazar 16:30
  • Ekrem İmamoğlu: Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?14 Nisan 2019 Pazar 16:16
  • Bahçeli: İstanbul’da seçimin yenilenmesi çözüm olabilir14 Nisan 2019 Pazar 16:10
  • Yerel seçim takviminde kilit tarihler: Bugüne kadar neler yaşandı?14 Nisan 2019 Pazar 15:33
  • Bahçeli: İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz14 Nisan 2019 Pazar 15:31
  • İstanbul Maltepe’deki oy sayımında son durum14 Nisan 2019 Pazar 11:01
  • İmamoğlu: İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli13 Nisan 2019 Cumartesi 18:51
  • Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı kuruldu13 Nisan 2019 Cumartesi 18:02
  • İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Maltepe tartışmasını kimin çıkardığını tutanaklara yazdı13 Nisan 2019 Cumartesi 17:59
  • Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savrulmaya başladı, böyle olur mu?13 Nisan 2019 Cumartesi 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti