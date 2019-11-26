Kulis | Davutoğlu ve ekibi hızlandı; kurucular kampının ardından parti geliyor

Eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide sona yaklaşılıyor. CHP'nin iç iktidar kavgaları ile gündem meşgul edilirken, yeni kurulacak partilerle ilgili AKP'nin önlem alacağı konuşuluyor.

Eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide sona yaklaşılıyor. CHP'nin iç iktidar kavgaları ile gündem meşgul edilirken, yeni kurulacak partilerle ilgili AKP'nin önlem alacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'genel başkan' kimliği ile haftalık grup toplantısında "Kuruluşundan bu güne AK Parti kademelerinde görev yapmış her bir arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır" sözleriyle adrese teslim mesajını gönderdi.

CANAN YILDIZ/T24

Davutoğlu'nun kuracağı partinin AKP'den milletvekili koparıp koparmayacağı merak edilirken, il ve ilçe bazında istifalar sürüyor. Son olarak AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Zeynep İşcan, istifasını açıkladı. AKP'nin eski Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal da istifa edenler arasında...

Mevcut milletvekillerinden istifaların olabileceği konuşulurken, bunun olası bir baskın seçimde devreye girebileceği belirtiliyor.

Aralık ayının ilk haftası kurulması planlanan yeni partinin logo ve isminin ne olacağı 2 gün sürecek kampta belirlenecek. Bu kampa sadece kurucular kurulundaki isimler katılacak. 100 ya da 110 kişiden oluşacak kurucular kampı Ankara'ya yakın bir bölgede yapılacak. Kamptan kısa bir süre sonrada Ankara'da partinin kuruluşu deklere edilecek. Partinin programı ve tüzüğü de hazır. Son rötuşlar yapılacak.

Daha önce Balgat'ta kiralandığı açıklanan genel merkezin adresi ise Ankara Mustafa Kemal Mahallesi olacak. Zira Balgat'ta kiralanacak binanın iskan sorunları olduğu bu nedenle vazgeçildiği belirtiliyor.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar Babacan'la bir kez daha görüşüleceği iddiasını doğrulamıyor. Aksine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP'nin bir zamanlar güçlü kurmaylarından Beşir Atalay'ın her hangi işbirliğine sıcak bakmadığını bildiklerini söylüyor.