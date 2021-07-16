Kulis: Devlet Bahçeli, erken seçimin tarihini belirledi; kafasında farklı bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir

Korkusuz yazarı Ahmet Takan’ın MHP kulislerinden aktardığına göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli, erken seçimin tarihini Kasım 2022 olarak belirledi. Kulislerde bu tarihin gelişmelere göre daha erkene, ilkbahar aylarına da çekilebileceği belirtiliyor. Takan, konuşulan bir diğer iddianın ise, “Devlet Bahçeli’nin kafasında farklı bir Cumhurbaşkanı adayı" olabileceği.

Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan eski AKP aday adayı Prof. Melih Bulu’nun aylardır süren protestoların ardından yine Erdoğan’ın imzasıyla görevinden alınmasını hatırlatarak başladığı yazısında, “Erken seçimin işaret fişeklerinden biri olabilir mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Yazının devamında, “Boğaziçi Üniversitesi rektörünü görevden alınca geri adım mı atmış oldu? Görüntü Erdoğan’ın işine gelmiş olabilir. Neden mi? Son günlerde MHP kulislerinde ilginç söylentiler dolaşıyor” diyen Takan, şunları kaydetti:

Seçim, erken seçim tartışmalarına MHP kulislerindeki iddialarla ışık tutmaya çalışalım. Öncelikle, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim kanununun değişmesindeki aşırı isteksizliği ve AKP’nin önerdiği daraltılmış bölge sistemini kesinlikle istemediğini not edelim. Gelelim, Balgat dükalığının koridorlarında neler konuşulduğuna;

-Devlet Bahçeli, erken seçimin tarihini Kasım 2022 olarak belirledi. Bu tarih gelişmelere göre daha erkene, ilkbahar aylarına da çekilebilir.

-Devlet Bahçeli “Kanal İstanbul”dan rahatsız. “Çok sıkıntılı bir süreç” diyor.

-Devlet Bahçeli, AKP’nin 7-8 ballı maaş alan bürokratlarından çok rahatsız. “Milletin hali böyle iken bunlar olmaz” diyor. Tayyip Erdoğan, bu sıkıntıya yönelik yakında bir operasyon yapabilir.

-Devlet Bahçeli, Deniz Baykal ile ilgili son açıklamalarını değerlendirirken Zülfü Livaneli’ni “Sorosçu” ilan etti.

-Devlet Bahçeli’de sahaya inecek. Güneydoğu illerine de çeşitli ziyaretler yapacak.

Farklı MHP kaynaklarından teyidini aldığım Devlet Bahçeli’nin yakın çevresi ile paylaştıkları farklı amaçlara yönelik spekülasyonlara gaz vermek amacıyla kulislere yayılıyor olabilir mi?.. Söz konusu Devlet Bahçeli olunca her şey mümkün!.. Ancak, bana çok iddialı ve hatta kafama hiç yatmayan bir iddiayı da aktarayım;

“Devlet Bahçeli’nin kafasında farklı bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.