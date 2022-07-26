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KULİS: DP'nin LTB adayı Serhan Aktunç

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KULİS: DP'nin LTB adayı Serhan Aktunç
KULİS: DP'nin LTB adayı Serhan Aktunç

27 Kasım tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere doğru siyasal partilerde haraketlilik başladı. Hükümet ortağı Demokrat Parti'nin yerel seçimlere iddialı adaylarla girmek için düğmeye bastı.

DP'nin LTB adayı olarak Turizm ve Çevre Bakanı Müsteşarı da olan Serhan Aktunç'un ismi kulislerde konuşulmaya başladı.

Serhan Aktunç'un Müsteşarlık yanı sıra Lefkoşa'da başarılı ve genç bir iş insanı olması yarışta olabileceği yorumlarına yol açtı.

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