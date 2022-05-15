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Kulis: Erdoğan dostlarıyla 'Meclis'te çoğunluğu kaybediyoruz' bilgisini paylaştı

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Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ve samimi arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde "TBMM’de çoğunluğu kıl payı kaybediyoruz ama Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimalimiz sürüyor" dediğini yazdı.
Kulis: Erdoğan dostlarıyla 'Meclis'te çoğunluğu kaybediyoruz' bilgisini paylaştı

Gazeteci Sedat Bozkurt, kulis bilgisi paylaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ve samimi arkadaşlarına seçimi kaybetmekten bahsettiğini aktardı.

Bozkurt, 'Parlamentosuz sisteme doğru' başlıklı yazısında Erdoğan’ın ilk kez geleceğe dönük olumsuz bir tablo çizdiğinden bahsetti.

Bozkurt, Erdoğan'ın Ramazan ayı boyunca arkadaşlarıyla yaptığı iftar sohbetlerinde seçimlere yönelik konuşmalar yaptığı ve adaylarına karşı düzenlenecek çalışmaların da gündemde olduğunu söyledi.

Bozkurt'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“TBMM’de çoğunluğu kıl payı kaybediyoruz ama Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimalimiz sürüyor.

Bu konuda detaylara girilmedi çünkü sohbetler politik bir hat üzerinden yürümüyordu. Ama bu açıklamalar çok önemliydi. İlk kez Erdoğan geleceğe dönük olumsuz bir tablo çiziyordu, kaybetmekten söz ediyordu.

Aslında Erdoğan elindeki verilerle geleceğe dönük planlar yapmaya çoktan başlamıştı. Bugünün meselelerinden kopukluğunun bir nedeni de belki buydu. Masasında anketler üzerinden yapılan çalışmalarda karşısına aday olarak çıkacak isimler için neler yapılacağına ilişkin çalışmalar da bulunuyor. Örneğin “Kılıçdaroğlu aday olursa, Saadet, Deva ve Gelecek ile İyi Parti’nin tabanı ona oy verir mi ya da ne yaparsak vermez?” bir tartışma başlığı. Aynısı Mansur Yavaş ve İmamoğlu üzerinden de yapılıyor. Yani Erdoğan “nasıl bir kez daha kazanır?” kısmı geçilmiş galiba, oradan çok umutlu değiller, karşısındaki aday “nasıl kazanamaz”ı çalışıyorlar.

Burada Erdoğan ve siyasetini biraz anladıysak kafasındaki yeni sistem kurgusunu çözmek de kolaylaşıyor. Cumhurbaşkanı seçilirse ve TBMM’de çoğunluğu kaybederse neler yapacağı muhtemelen kafasında şekilleniyor. Bunun ipuçlarını görüyoruz.

TBMM'yi uzun zamandır devre dışı bırakarak işlevsiz hale getirdi. Tarihinde ilk kez gündemsizlik nedeniyle tatile girdi TBMM. 23 Nisan’da da kuruluş yıl dönümü bile kutlanmıyor. AKP’nin TBMM’de yaptığı grup toplantıları da 45 günde bire düştü. Bu yıl 3 kez toplandı ve dördüncüsü önümüzdeki hafta gerçekleşecek. TBMM’de çoğunluğu kaybederse grup toplantılarını sarayda yapma ihtimali de yok değil."

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