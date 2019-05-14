Kulis Haber : DP'den UBP tek başına azınlık hükümetine destek!

DP'den UBP tek başına azınlık hükümetine destek!

KULİS HABER

DP'nin UBP'nin tek başına kuracağı azınlık hükümetine destek verebileceği iddia edildi.

YDP'de UBP DP azınlık hükümetine erken seçim şartı, seçim ve halk oylamasının değişmesi şartı ile destek verebileceğini açıklamıştı.

DP'nin bu hamlesi sonrasında UBP'nin 10 Bakan ile azınlık hükümeti kurması da mümkün hale gelebiliyor.

UBP'nin 21, DP'nin 3 ve YDP'nin ise mecliste 2 milletvekili bulunuyor.

UBP azınlık hükümetinin 26 milletvekili desteği ile kurulabileceği de konuşuluyor.

HP KAPIYI ARALADI

Diğer yandan Halkın Partisi Parti Meclisi dün akşam (13 Mayıs 2019) tarihinde yapmış olduğu Parti Meclisi toplantısı ile tüm partiler ile hükümet görüşmeye hazır olduğu kararını almıştı.