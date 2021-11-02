  • BIST 1.533,050
  • Altın 551,98
  • Dolar 9,5987
  • Euro 11,1275
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Kulis Haber: Üstel yerine yeni kabinede Pilli Sağlık Bakanı olacak!

» »
Kulis Haber: Üstel yerine yeni kabinede Pilli Sağlık Bakanı olacak!
Kulis Haber: Üstel yerine yeni kabinede Pilli Sağlık Bakanı olacak!

Kulis Haber: Üstel yerine yeni kabinede Pilli Sağlık Bakanı olacak!

Siyasi kulislerde konuşulanlara göre dün akşam UBP'de yapılan toplantıya çağrılmayan iki bakan Ünal Üstel ve Resmiye Canaltay'ın yeni kabine de olmayacağı öne sürüldü.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'na yeniden Dr. Ali Pilli'nin atanabileceği konuşuluyor.

YDP'de olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için ise yeni kabinede UBP'de olacağı kaydediliyor.  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için Mağusa milletvekili Sunat Atun'un ismi siyasi kulislerde konuşuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-TDP görüşmesinde erken seçim vurgusu02 Kasım 2021 Salı 21:28
  • Erhürman: Kurultay bitti diye yaşatılanları unutacak değiliz02 Kasım 2021 Salı 20:16
  • Özersay: Dışarıdan destekli UBP-DP hükümeti olgunlaşmış görünüyor02 Kasım 2021 Salı 20:07
  • UBP DP'yi ziyaret etti02 Kasım 2021 Salı 20:05
  • Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.02 Kasım 2021 Salı 20:05
  • UBP ile HP "Seçim Hükümeti" konusunda Hemfikir02 Kasım 2021 Salı 20:01
  • UBP, TDP’yi ziyaret etti02 Kasım 2021 Salı 19:54
  • Sucuoğlu ilk ziyaretini HP’ye yaptı02 Kasım 2021 Salı 19:53
  • Vaka sayılarında korkutan artış! 149 vaka!02 Kasım 2021 Salı 19:52
  • Ombudsman’dan inşaat encümeni’yle ilgili rapor02 Kasım 2021 Salı 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti