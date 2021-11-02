Kulis Haber: Üstel yerine yeni kabinede Pilli Sağlık Bakanı olacak!

Siyasi kulislerde konuşulanlara göre dün akşam UBP'de yapılan toplantıya çağrılmayan iki bakan Ünal Üstel ve Resmiye Canaltay'ın yeni kabine de olmayacağı öne sürüldü.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'na yeniden Dr. Ali Pilli'nin atanabileceği konuşuluyor.

YDP'de olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için ise yeni kabinede UBP'de olacağı kaydediliyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için Mağusa milletvekili Sunat Atun'un ismi siyasi kulislerde konuşuluyor.