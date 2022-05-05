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KULİS: Sucuoğlu üzerinden UBP'yi bölme operasyonu mu?

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Dr. Faiz Sucuoğlu üzerinden UBP'yi bölme operasyonu mu?
KULİS: Sucuoğlu üzerinden UBP'yi bölme operasyonu mu?

Dr. Faiz Sucuoğlu üzerinden UBP'yi bölme operasyonu yapıldığı ileri sürülüyor.

KULİS HABER

Bir takım çevrelerin DP ve YDP'ye gereken çalışma yaptırıp hükümete girmemesini sağladıktan sonra şimdi de UBP'yi bölmek için harekete geçtiği belirtiliyor.

 

BAYRAMDA HAREKETE GEÇTİLER

Bayram tatilinde bir araya gelen Faiz Sucuoğlu karşıtı milletvekili sayısının 16 olduğu ileri sürüldü. 

Bu sabah UBP Meclis Grubu’nun toplanması için yapılan girişimlerin ise sonuçsuz kaldığı belirtildi.

 

Başbakan arayışı devam ediyor... UBP ne yapacak?

Parti başkanlarının  olmayacağı geniş tabanlı UBP- CTP-HP hükümeti modeli için bugün yeni görüşmeler yapılacağı açıklandı.

 

BAŞKANLAR BULUŞTU

UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun çağrısı ile  bugün üç parti başkanı bir araya geldi ve yeni hükümet modeli üzerinde bir çalışma yürüttü.

 

TATAR GÖREVİ KİME VERECEK?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümeti kurma görevini kime vereceği çok merak ediliyor. 

 

PAŞALAR VAKASI

Bir dönem benzer bir durum yaşanmış ve Cumhurbaşkanı Denktaş görevi UBP genel Başkanı Dr. Derviş Eroğlu yerine UBP Milletvekili Olgun Paşalar'a vermişti.

Olgun Paşalar görevi almış ancak sonrasında UBP yetkili kurullarının kararı gereği görevi Denktaş'a geri vermişti.

 

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