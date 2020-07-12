  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Kulisler hareketlendi! Ayasofya kararı sonrası erken seçim mi geliyor?

»
Kulisler hareketlendi! Ayasofya kararı sonrası erken seçim mi geliyor?
Kulisler hareketlendi! Ayasofya kararı sonrası erken seçim mi geliyor?

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları gündeme geldi. Usta gazeteci Muharrem Sarıkaya, AK Parti kurmaylarıyla yaptığı erken seçim sohbetini köşesine taşıdı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERKEN SEÇİM Mİ VAR?
Ayasofya kararının birçok konuya etkisi olması beklenirken kulisler de bir anda hareketlendi. Ankara'da Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu konuşulmaya başlandı.

İktidarın bu kararı erken seçim için aldırdığı iddiaları konuşulurken, seçimin kapıda olduğu gündem oldu.

Ankara'da pek çok milletvekilinin de 'seçim' beklentisinde olduğunu belirten gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuya açıklık getirdi.

Sarıkaya'nın yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ile sıklıkla görüşen milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yaptığım sohbetten çıkardığım sonuç şu ki Ayasofya adımı erken genel seçime yönelik değil.

Sadece bu konuda değil, başkaca atılan adımların da erken genel seçim ile anılmasından da rahatsızlar.

Çünkü erken seçim söylentisinin birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirdiğinin farkındalar."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa'dan Ayasofya tepkisi: Büyük acı duyuyorum12 Temmuz 2020 Pazar 16:53
  • Babacan'"Sorunlara çözüm üretemediği için hassasiyetleri öne çıkararak desteği korumaya çalışıyor"11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:18
  • Hasankeyf’in 12 bin yıllık geçmişi 'yeni yüzü'yle tahrip edildi11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:30
  • BMGK, Suriye’nin kuzeybatısına yardımların Türkiye sınırındaki iki noktadan gönderilmesinde anlaşamadı11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:00
  • Çiftlik Bank firarisi: Tutuklanmayacaksam gelirim11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:00
  • Oktay: Ayasofya özgürlüğüne kavuştu11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:40
  • Ayasofya’da namaz sırasında freskler kapatılacak; turistlere güzergah çizilecek11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:26
  • Kendisine tepki gösteren kişiye cinsel organını gösterip küfürler yağdıran taksici, serbest bırakıldı11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:36
  • 86 yıl sonra ibadete açılıyor: Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak?11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:35
  • Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti