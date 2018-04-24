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FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

Kulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

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Kulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...
Kulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kararını verdi... İnternethaber'in Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Gül adaylığını yarın açıklayacak...

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan Abdullah Gül kararını verdi. Abdullah Gül'ün yarın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacağı öğrenildi... Gül kararını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtildi...

ADAYLIĞINI BUGÜN AÇIKLIYOR... İnternethaber'in Abdulllah Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Abdullah Gül bir süredir gizlice yürüttüğü görüşmelerinde adaylık konusunu kesinleştirdi. Dün akşam eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Beşir Atalay'la görüşen Abdullah Gül, aday olmaya karar verdi. 

SAADET LİDERİYLE GÖRÜŞÜP... Abdullah Gül'ün adaylığını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtiliyor.

EVİNDE GAZETECİLER VE STK TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI...Abdullah Gül'ün adaylık konusunda uzun bir süredir gazeteciler, sivil toplum önderleri ve siyasetçilerle kendi evinde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ve misafirlerinin adaylığı konusundaki görüşlerini aldığı ifade ediliyor. 

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İşte Sosyal Medyada Gül için paylaşılan görseller

 

SAADET YÖNETİCİSİ İLAN ETMİŞTİ... Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir" demişti.

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