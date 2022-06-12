Kulisler hareketlendi;AKP-MHP, rakip aday için 5 ihtimal konuşuluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayıp, muhalefete de adayını açıklamasını çağrı yaparken kulisler de hareketlendi.

İktidar cephesi muhalefetin adayı konusunda 5 ihtimal üzerinde duruyor.

Gazet Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "Muhalefet partilerinin oluşturduğu “Altılı masa” şimdilik seçim takvimi belli olmadan aday açıklamayı planlamıyor. Bu tutum “Muhalefetin adayı kim olacak?” sorusunun daha uzun süre siyaset kulislerinde sorulmaya devam edeceğini gösteriyor. Muhalefet kadar adayı merak eden iktidar cephesinden ise farklı tahminler geliyor. Bir kesim Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını düşünürken İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a şans verenler de var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hâlâ denklemden çıkmadığını düşünenlerin yanı sıra bir beşinci görüş ise muhalefetin bu 4 isim dışında aday çıkaracağı yönünde. AK Partili bir yönetici, adayın daha önce adı duyulmayan biri olabileceğini belirterek, “Bence No-name bir isim belirleyecekler” iddiasında bulundu." ifadesi kullanıldı.