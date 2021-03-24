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Kulislerde “yeni hükümet arayışı” konuları konuşuluyor!

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Yeni bir hükümet arayışı!
Kulislerde “yeni hükümet arayışı” konuları konuşuluyor!

Hükümete yakın isimlerden gazeteci Alihan Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısı dikkat çekti.

“Yıllarca biz yazdık siyasiler yalandı ama ne yazdıysak haklı çıktık” diyen Pehlivan, kulislerde yeni bir hükümet için “gayri resmi temasların” başladığının konuşulduğunu kaleme aldı.

Konu ile ilgili çok sayıda telefon da aldığını belirten Alihan Pehlivan, UBP’li bir şahsın da kendisini yine aynı konu hakkında aramasını da “olayın kokusu duyulmaya başlandı” diyerek yorumladı.

Gazeteci Alihan Pehlivan’ın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

“Yıllarca biz yazdık siyasetçiler yalanladı. Ama ne hikmet ise biz yazdıklarımızda hep halkı çıktık. “Örnek ver” deseler burada sayfalar dolusu yazabiliriz. Zaten bu yazıları sosyal medyadan da bulmak ve okumakta elinizin altında.

Dün Başkent Kulislerine öğleden saatlerinde bir haber düştü. Habere göre bir hükümet değişikliği için arayışın olduğu hatta bu konuda “gayri resmi temasların” kurulduğu yönünde idi.  Zaten telefonlar gelmeye başladı mı ardı arkası kesilmiyor kolayına. Önce bir iş adamı arkadaşımız aradı ve “böyle bir duyum” aldığını söyledi. Hop ardından bir başkası derken UBP’li bir arkadaş da arayınca anladık ki bir şeyler bir yerlerde pişiyor ve o pişen şeyin kokusu Lefkoşa’da duyulmaya başlandı.”

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