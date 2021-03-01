Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP'li vekillerin dokunulmazlık fezlekelerinin meclise getirilmesinden vazgeçebileceğini belirtti.
Özkiraz nedenini ise şöyle sıraladı:
"Çünkü;
HDP -sadece bölge vekilleri- ile istifayı düşünürse ve ara seçim gündeme gelirse;
1-Erdoğan ekonominin ara seçimi kaldıramayacağını hepimizden iyi bilir
2-Erdoğan o seçimde AKP’nin %20’yi zor geçeceğini bilir.
3-HDP İstanbul ve Ankara vekillerini istifa ettirmezse seçim sadece Güneydoğu’da olur.
4-Güneydoğuda yapılacak seçimlerde AKP-MHP kaç oy alır?
Erdoğan kendisine yüzde 20'nin Cumhurbaşkanı dedirtmez."
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