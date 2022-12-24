  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Kullanıcılar şikayetçi: Google Takvim sahte etkinlikler oluşturuyor

»
Google Takvim kullanıcıları, mobil uygulamada tuhaf bir sorun yaşadıklarını bildirdi.
Kullanıcılar şikayetçi: Google Takvim sahte etkinlikler oluşturuyor

Kullanıcılar; uygulamanın, Gmail iletilerinin içeriğine dayalı olarak tüm gün süren rastgele, aslında var olmayan, sahte etkinlikler oluşturduğunu belirtti.

Google uygulamasındaki soruna kullanıcılardan tepkiler yağdı. Satın alma makbuzları ve haber bültenleri dahil olmak üzere e-postalardaki çeşitli bilgilerin tüm gün süren takvim etkinlikleri olarak göründüğü belirtildi.

Google, henüz sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sorunu yaşayan kullanıcılar çözümü ise, Google Takvim ayarlarına girip “Gmail’den Etkinlikleri Göster”i kapatmakta buldular.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Casus yazılımın detayları sızdı: İsrail ordusu firmanın müşterisi23 Aralık 2022 Cuma 20:58
  • Almanya AB'den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi23 Aralık 2022 Cuma 12:11
  • Bilim insanları uyardı: 2025’te dünya çapında bir veri depolama krizi bekleniyor22 Aralık 2022 Perşembe 23:10
  • Teknoloji devi Xiaomi binlerce kişiyi işten çıkarıyor22 Aralık 2022 Perşembe 20:55
  • Netflix’in reklam destekli paketi kullanıcılardan ilgi görmedi21 Aralık 2022 Çarşamba 23:36
  • ABD Federal Ticaret Komisyonu Twitter’a yönelik incelemesini derinleştirdi21 Aralık 2022 Çarşamba 14:53
  • Elon Musk açıkladı: Hükümet, bilgileri sansürlemek için Twitter’a milyonlarca dolar ödedi21 Aralık 2022 Çarşamba 14:04
  • Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Bırakıyor20 Aralık 2022 Salı 22:00
  • Avrupa Birliği ve Amazon anlaştı20 Aralık 2022 Salı 20:58
  • Snoop Dogg, Musk'ı tiye aldı, Twitter yönetimine talip oldu20 Aralık 2022 Salı 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti