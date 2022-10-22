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Kullanılmayan eski telefonların günümüzdeki değeri şaşırttı

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Uzmanlar, iyi bir gelir getirebilecek retro telefonları sıraladı.
Kullanılmayan eski telefonların günümüzdeki değeri şaşırttı

Protect Your Bubble tarafından yapılan bir araştırma, alışveriş sitesi eBay’de yüksek ücretlerle satılan en iyi retro telefonları ortaya çıkardı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ilk taşınabilir telefon Motorola DynaTAC 8000X listenin ilk sırasında yer alıyor ve yaklaşık 37 bin TL’ye (1776 sterlin) alıcı buluyor. İkinci sırada HTC Touch Diamond2 gelirken üçüncü sırada ise iPhone 1 yer alıyor.

 

Bu hafta bir kullanıcı, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 718 bin TL (34.700 sterlin) ödedi.

Web sitesine göre, orijinal iPhone modeli eBay’de ortalama 11 bin TL’ye (542 sterlin) satılırken Motorola DynaTAC 8000X ortalama 37 bin TL’ye (1776 sterlin) alıcı buluyor.

 

Araştırmalar cep telefonlarının en çok istiflenen teknoloji parçası olduğunu gösterirken Birleşik Krallık’taki evlerde tahminen 527 milyon istenmeyen elektrikli eşya depolandığı ortaya çıktı.

 

İLK 5 SIRALANDI

Protect Your Bubble uzmanları, eBay’de en yüksek satış değerini getirecek 5 marka ve modeli şu şekilde sıraladı…

1. Motorola DynaTAC 8000X – 37 bin TL (1.776 sterlin)

2. HTC Touch Diamond2 – 11 bin 220 TL (542,90 sterlin)

3. iPhone 1 – 11 bin 215 TL (542,55 sterlin)

4. iPhone 3G – 6 bin 200 TL (301,68 sterlin)

5. Motorola RAZR2 – 4 bin 925 TL (239,25 sterlin)

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