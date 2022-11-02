Kullanım alanı gitgide daralan faks makinesi tarihe karışabilir

İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom'un talep ettiği bazı değişiklikler, yakında faks makinesinin işlevini yitireceği ve ortadan kaybolacağı anlamına gelebilir.

Ofcom, faks hizmetini sunma zorunluluğunu ortadan kaldırmak istiyor.



Cep telefonundan da önce gelen bu teknoloji, 80’li ve 90’lı yıllarda popülerdi ve kurumların basılı sayfalar veya görüntüler gönderip almasına izin verdi.

Telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla dijital mesajlaşmanın yükselişi, faks makinesini kurumlar ve bireyler için daha az kullanışlı hale getirdi.

İngiltere yasalarına göre telekom firmalarının, müşterilere uygun bir fiyatla minimum bir dizi telefon hizmeti sunmasını sağlamaları gerekiyor.

KULLANIMI ÇOK SINIRLI

Daily Mail’in haberine göre, Ofcom’un hizmetleri arasında faks makinesi de bulunuyor ve yapılan açıklamada, hareketin “İngiltere’de faks hizmetlerinin kullanımının artık çok sınırlı olduğu ve bir dizi ücretsiz veya düşük maliyetli alternatifinin bulunması” sebebiyle yapıldığı söylendi.

Eski sabit hatlı telefon şebekesinin 2025 yılına kadar kullanımdan kaldırılmasından sonra faksın da aynı şekilde çalışacağını artık garanti edemeyeceklerini de sözlerine eklediler.

OFİSLERİN GÖZDESİYDİ

Faks makinesinin arkasındaki teknolojinin patenti ilk kez 1843’te alındı. 1970’lerde Japonlar teknolojiyi işletmeler için popüler hale getirdi. Sonraki birkaç on yılda ofislerde ve her yerde bulunur hale geldiler.

İnternetin yükselişi faks makinesinin yavaş yavaş ölmesine neden oldu. Yine de kamu hizmetlerinde, özellikle sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Ofcom’un önerisine göre, tüm altyapı dijital hale getirilecek, yani faks makineleri de dahil olmak üzere sabit hatta bağlanan belirli cihazlar artık çalışmayacak.