Külliye eylemcisi 2 kişiye gözaltı

Külliye eylemine katılanlardan 2 kişiye gözaltı .
Külliye yapımını protesto eylemine katılan 2 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.
Polisin daha fazla kişiyi göz altına almak için harekete geçtiği de öğrenildi.
Külliye eylemine katılanlardan 2 kişiye gözaltı .
Külliye yapımını protesto eylemine katılan 2 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.
Polisin daha fazla kişiyi göz altına almak için harekete geçtiği de öğrenildi.
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