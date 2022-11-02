Külliyeye Hayır Platformu oluşturuldu, işte örgütler

Külliye’ye karşı ortak mücadele yürütülmesi çerçevesinde bir süredir görüşmeler gerçekleştiren, CTP, TDP-TKP, SOL HAREKET, BAĞIMSIZLIK YOLU, YKP, BKP, KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, ESNAF VE ZANAATKÂRLAR ODASI, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ, KIBRIS TÜRK BARIŞ DERNEĞİ ve MAĞUSA İNİSİYATİFİ, Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında bir araya geldi.

Örgütler 03 Kasım Perşembe (yarın) sabah saat 10: 00’da KTAMS 50. Yıl salonunda düzenleyecekleri ortak basın toplantısı ile platformun kuruluşunu, ortak çağrı metnini ve eylem takvimini kamuoyu ile paylaşacaklardır.