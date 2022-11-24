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Kültür Dairesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı

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Kültür Dairesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı
Kültür Dairesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı

 

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı.

Kültür Dairesi, Haziran-Eylül ayları boyunca iki haftada bir perşembe günleri, tüm kütüphanelerde düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğini, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yeniden başlatarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.  Öğretmene Vefa başlığıyla, emekli öğretmenleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelere 26 Ocak 2023 tarihine kadar konuk edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği kapsamında Lefkoşa’da, Milli Kütüphane’nin ilk konuğu Emekli Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülçin Erkmen oldu.

Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun da hazır bulunduğu Emekli Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülçin Erkmen’in konuk olduğu Lefkoşa Milli Kütüphane’deki sohbet etkinliğinde duygusal anlar yaşandı. Zaimağaoğlu, öğretmenin ve öğretmenliğin toplumun biçimlendirilmesindeki önemine ve vefa kültürünün toplumun kökleriyle bağının güçlenmesindeki rolüne değindiği kısa bir konuşma yaparak sözü etkinliğin konuğu Erkmen’e bıraktı.

Erkmen

Gülçin Erkmen, Şirin Zaimağaoğlu’nun da öğretmeni olduğunu belirterek, konuşmasına 1985 yılında anneler günü için kendisine bir öğrencisi tarafından yazılmış bir mektup şiiri okuyarak başladı. Şiirin sonunda Gülçin Erkmen’in, şiirin 36 yıl önce, tüm sınıf arkadaşları adına Şirin Zaimağaoğlu tarafından kendisine ithafen yazıldığını bildirmesinin ardından kütüphanede duygusal anlar yaşandı. Erkmen konuşmasını, öğretmenlik hayatında biriktirdiği anılarından ve tecrübelerinden paylaşımlarda bulunarak tamamladı.

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Kütüphaneler

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Kültür Dairesi’ne bağlı faaliyet gösteren tüm kütüphanelerde samimi paylaşımlara ortam yaratan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nde; Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Nilgün Çolakoğlu, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Havva Süleymanlar, İskele Halk Kütüphanesi’nde Emekli İngilizce Öğretmeni Nagehan Orun, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Ulus Burçaklı, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Süleyman Kurtel, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Mustafa Zeki ve Girne Halk Kütüphanesi’nde de Emekli İlkokul Öğretmeni Nagehan Diner konuk oldu.       

Kültür Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 1 Aralık 2022 Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk etmeye devam edecek.  

 

 

 

 

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