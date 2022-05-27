Kültür Dairesi, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri adlı halka açık sohbet buluşmalarına başlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, tarafından organize edilen “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” adlı halka açık sohbet buluşmaları başlıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran Perşembe günü başlayacak sohbet buluşmaları kapsamında yazar, şair ve sanatçılar kütüphanelere konuk edilecek.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri her Perşembe bir konuğun olacağı sohbet buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

-Program

2 Haziran Perşembe günü başlayacak ve her Perşembe farklı bir konukla devam edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin ilk konukları ve etkinlik saatleri şöyle:

“Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 14.30’da Şair- Yazar Mehmet Kansu; Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 15.00’te Yazar Ünver Alibey; Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Müzisyen Kurultay Akbay; Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’te Yazar Ahmet Şimşek; Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Tiyatro Sanatçısı-Yazar Suzan Polat; Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Sinema-Tiyatro Oyuncusu Ruhsan Ankay Kısa; İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Şair-Köşe Yazarı Bedia Balses; Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’te Şair Fatih Yalıner; Erenköy Halk Kütüphanesi Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda saat 09.30’da Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener”.