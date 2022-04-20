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Kültür Dairesi, Cuma Günü 23 Nisan Etkinliği Düzenliyor

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Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu'nun verdiği bilgiye göre, “Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor” etkinliğinde, çocukların hayal kurmalarını teşvik edip hayallerini sanatla somutlaştıracakları sanat atölyeleri kurulacak.
Kültür Dairesi, Cuma Günü 23 Nisan Etkinliği Düzenliyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi, 22 Nisan Cuma günü Kumarcılar Hanı'nda düzenleyeceği “Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor” etkinliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte kutluyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu'nun verdiği bilgiye göre, “Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor” etkinliğinde, çocukların hayal kurmalarını teşvik edip hayallerini sanatla somutlaştıracakları sanat atölyeleri kurulacak.

Kültür Dairesi’nin ressam, seramik sanatçısı, yazar, şair, müzisyen ve halk dansları eğitmeni olan çok meziyetli sanatkâr bir kadrosu bulunduğunun altını çizen Zaimağaoğlu, 22 Nisan Cuma günü Kumarcılar Hanı'nda 15.00-17.00 saatleri arasında düzenleyecekleri etkinlikte resim, seramik, şiir, müzik ve dans atölyeleri kuracaklarını söyledi.

“Hayal et ki gerçek olsun” sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Zaimağaoğlu, çocukların hayal ettikleri dünyayı sanatla somutlaştırmalarına yardımcı olarak, çocukları hayal etmeye teşvik edip hayallerini özgürleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İlkokul çağındaki tüm çocukları Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor etkinliğine davet eden Zaimağaoğlu, “Gelin Ulu Önder Atatürk'ün siz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte hayal kurup sanata dönüştürerek kutlayalım” dedi.

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