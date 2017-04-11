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Kültür Dairesi, “Dünya Sanat Günü”nü sanatçılar ve sanatla kutluyor...

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Kültür Dairesi, “Dünya Sanat Günü”nü sanatçılar ve sanatla kutluyor...
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Dünya Sanat Günü’nü 13 Nisan Perşembe günü, Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştireceği bir dizi sanatsal etkinlikle kutluyor.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, 2012 yılından beri tüm dünya ülkelerinde Dünya Sanat Günü olarak kutlanan İtalyan Sanatçı Leonardo Da Vinci’nin doğum günü 15 Nisan tarihi, Uluslararası Sanat Derneği’nin Türkiye temsilcisi, Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam’ın önerisiyle 2011 yılında kabul edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın da katılacağı Dünya Sanat Günü etkinlikleri, 14.00-17.00 saatleri arasında Kumarcılar Hanı’nda yer alacak.

Müzisyenlerin müzik dinletisi sunacağı, şairlerin şiirler okuyacağı, karikatüristlerin arzu edenlerin karikatürlerini çizeceği Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında, Kültür Dairesi kolleksiyonunda yer alan fotoğraflardan oluşturulan bir de fotoğraf sergisi yer alacak. Seramik sanatçılarının uygulamalı olarak sanatlarını icra edecekleri etkinlikte, dans ve resim performansı da sergilenecek.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, düzenleyecekleri Dünya Sanat Günü etkinliklerine katkı koyan sanatçılara teşekkür ederken, tüm sanatçı ve sanatseverleri etkinliklere katılmaya davet etti ve “Dünya Sanat Günü etkinliklerimizi katılımınızla zenginleştirin” çağrısında bulundu.

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