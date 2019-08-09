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Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili 41 derneğin 48 projesine toplam 900,000TL mali yardım yapıyor

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Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında yapılan yardımlardan yararlanmaya hak kazanan dernekler ve projeleri Dairenin web sayfasında açıklandı
Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili 41 derneğin 48 projesine toplam 900,000TL mali yardım yapıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2019 yılı için yapılan yardımları almaya hak kazanan 41 derneğin 48 projesini web sayfasında açıkladı. Tüzüğün 2004 yılında geçmesinin ardından ilk kez 2005 yılında verilmeye başlanan mali yardımlar için 2019 yılında 900,000TL tutarında bir bütçe ayrılmıştı.

52 Dernekten 76 proje başvurusu yapıldı…

            Kültür Dairesi’nden konu hakkında yapılan yazılı açıklamaya göre, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 52 dernek, yurt dışında düzenlenen halk dansları festivallerine katılım ve halk dansları festival organizasyonu, şiir dinletisi organizasyonu, panayır/festival organizasyonu, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler (şölen, festival, eğitim, kültür gezisi), müzik CD’si yapımı ve çoğaltımı, yurt dışında düzenlenen müzik festivaline katılım, müzik festivali organizasyonu, dans eğitimi ve gösterisi organizasyonu, konser organizasyonu, plastik sanatlar atölye ve sergisi, kitap basımı, dergi basımı, yayın temini, tiyatro oyunu sahneleme, film çekimi, el işleri ve fotoğraf alanlarındaki 76 proje ile başvuruda bulundu. 31 Ocak 2019 tarihinde duyurularak 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından projeler, Tüzük kapsamında oluşturulan ve Başkanlığını Kültür Dairesi Müdürünün yaptığı toplam 13 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından yarışma usulüyle değerlendirildi.

            Komisyon özel bir zümreye değil tüm ülkeye maksimum katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi amacıyla yurt içinde gerçekleştirilen projelere pozitif ayırımcılık yaptı

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, Komisyon’un 2019 yılı değerlendirmelerini yaparken, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurduğu ve var olan kıt kaynakların özel bir zümreye değil tüm ülkeye maksimum katkı sağlaması hedefini güttüğü vurgulandı. Bu bağlamda Komisyon’un, yurt içinde gerçekleştirilecek etkinliklere pozitif ayırımcılık yaptığı ve büyük kaynaklar gerektiren yurt dışı projelerini değerlendirirken de, ülkeyi temsil etmek amacıyla yurt dışına gidecek toplulukların yeterli profesyonelliğe sahip olup olmadığını önemle sorguladığı belirtildi.

Gerekçeli kararlar Kültür Dairesi’nden, katkı almaya hak kazanan projeler ve katkı miktarlarının listesi ise Dairenin web sayfasından alınabiliyor…

Komisyonun değerlendirmeleri sonucunda, 41 derneğin 48 projesine talep ettikleri rakamlara göre toplam 900,000TL tutarında mali yardım yapılması kararı alındı. Sonuçlarla ilgili gerekçeli kararların Kültür Dairesi’nden alınabileceğinin de ifade edildiği açıklamada, mali yardım almaya hak kazanan dernekler, projeleri ve katkı miktarlarını içeren listeye Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

Tüzük kapsamında iki yıl süreyle (2017-2019) görev yapmak üzere oluşturulan ve görev süresi dolan, başkanlığını Kültür Dairesi Müdürü olarak Şehbal Hamzaoğulları’nın yürüttüğü Değerlendirme Komisyonunda; Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Temsilcisi Rukiye Kaymak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nün Temsilcisi Hüseyin Özinal, Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Müdürlüğü’nün Temsilcisi Halil Kalgay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Temsilcisi Nihat Ağdaç, Gençlik Dairesi’nin Temsilcisi Adem Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun Temsilcisi Salahi Döşemeci’nin yanı sıra Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından seçilen; edebiyat alanından Şevket Öznur, müzik alanından Erkan Dağlı, sahne (gösteri) sanatları alanından İpek Denizli Karagöz, görsel sanatlardan Özhan Özatay ile halkbilimi ve araştırmacılardan Ali Nebih görev yaptı.

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