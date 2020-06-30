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Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Çerçevesinde Yapacağı Mali Yardımların Başvuru Süresini Cuma Saat 12.00’ye Kadar Uzattı

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Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Çerçevesinde Yapacağı Mali Yardımların Başvuru Süresini Cuma Saat 12.00’ye Kadar Uzattı
Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Çerçevesinde Yapacağı Mali Yardımların Başvuru Süresini Cuma Saat 12.00’ye Kadar Uzattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü çerçevesinde yapacağı mali yardımlar için 30 Haziran tarihinde (bugün) dolan başvuru süresini, eksik evrağı olan derneklerin başvurularını tamamlayabilmeleri amacıyla 3 Temmuz Cuma günü saat 12.00’ye kadar uzattı.

Bakanlık açıklamasına göre Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2020 yılında yapacağı mali yardımlar için, 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında başvuru kabul edeceğini açıklamış, ancak Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle başvuru sürecini 27 Mayıs 2020 tarihinde başlatmıştı.

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