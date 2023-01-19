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Kültür Dairesi iki sanatçının eserini Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonuna kazandırdı

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Kültür Dairesi iki sanatçının eserini Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonuna kazandırdı
Kültür Dairesi iki sanatçının eserini Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonuna kazandırdı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, sanatçılar İsmet Tatar’ın “Mavide Meditasyon” isimli ve Osman Keten’in “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” başlıklı 2022 yılında açılan sergilerinde yer alan eserlerden birer tane alarak, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu'na kazandırdı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sanatçılar İsmet Tatar ve Osman Keten, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret ederek eserlerini teslim etti

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ülke sanatının gelişmesine ortam sağlamak görevinin yanı sıra ülke sanatını gelecek nesillere ulaştırarak geleceğe taşımak anlamında da önemli bir görevi bulunduğunu vurguladı. Zaimağaoğlu, dairenin bütçe imkanları çerçevesinde sanatçıların eserlerini satın alarak KKTC sanat koleksiyonuna kazandırdığını belirtti.

 

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret eden sanatçılara teşekkür ederek, çalışmalarıyla KKTC’nin adının sanat dünyasında üst sıralarda anılmasına hizmet ettiklerini ve Kıbrıs Türk halkını gururlandırdıklarını ifade etti.

Kültür Dairesi’ni ziyaret eden İsmet Tatar da Kültür Dairesi’nin yakın zamanda başlattığı başarılı çalışmaları takip ettiğini belirterek Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu tebrik etti.

Osman Keten de, sanatçıların atölyelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ancak önemli olanın bu çalışmaların toplumsal bilince ulaşmasının sağlanması olduğunu vurgulayarak Kültür Dairesi’nin son zamanlarda bunu yaptığını belirtti.

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