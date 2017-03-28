Kültür Dairesi, kütüphane haftası çerçevesinde yarın şölen düzenleyecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yarın 53. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Kütüphane’nin (Atatürk Kültür Merkezi’nin) bahçesinde “Okuyalım Eğlenelim” şöleni düzenleyecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Okumak İnsanı Kanatlandırır “ sloganıyla düzenlenen şölen 10.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın da katılacağı belirtilen şölende, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin estelasyon (yerleştirme) çalışmaları yer alacak.

Gözel Halim İyi İnsan Kültür Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek şölen kapsamında, aralarında Ahmet Tolgay, Ali Atamer, Altay Burağan, Arif Albayrak, Ayşen Dağlı, Ferhat Atik, Hasan Çakmak, Mehmet Kansu, Mustafa Tozakı, Osman Güvenir ve Suzan Polat’ın da bulunduğu yazar, şair ve karikatüristler ile söyleşi ve imza günü de düzenlenecek.

5. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi sergisinin açılışının da yapılacağı şölende, atölyede yer alan öğretmen, fotoğrafçı ve öğrencilere katılım belgeleri verilecek.

Çocuklara yönelik seramik çalışması, yüz boyama, maske yapımı gibi etkinliklerin yer alacağı şölende, yıl boyunca Milli Kütüphane’yi en çok kullanan yetişkinlere de hediyeler verilecek.

Devlet Halk Dansları Topluluğu minikler ekibinin gösteri yapacağı, Grup SOS’in konser vereceği ve Hakan Yazıcıoğlu’nun konuk sanatçı olacağı şölende, kültürel Kıbrıs oyunları da sunulacak.

Şölen halka açık ve ücretsiz olacak.