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Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

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 Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. 
Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

 Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. 

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin İskele Kütüphanesi’ne yapmış olduğu katkılar için Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Akpolat, ziyaretin anısına çiçek de takdim etti. 

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde yaşayan halkın kullanımında bulunan her bir daireye, kurum ve kuruluşa katkı yaptığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu katkının imkanlar dahilinde devam edeceğinin de altını çizdi.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’a İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz ile Tiyatrolar Müdürü Erdinç Akgür eşlik ederken, ziyarette İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa da hazır bulundu.

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