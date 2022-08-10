Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’ndan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü’ne Ziyaret

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’ye ziyarette bulundu.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, gelişmekte olan üniversiteler arasında yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne tarihi ve kültürel değerleri koruyarak Surlariçi bölgesinin gelişmesine koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Surlariçi yerleşkesinde yer alan KAÜ kampüsünün sanat ile birlikte tarihi harmanlayarak öğrencileri geçmişten günümüze bir kültür yolculuğuna çıkardıklarının da üstünü çizdi. Eğitim veren kurumlarla birlikte çalışarak Kıbrıs’ın uluslararası sahnede de yerini alabileceğini, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi gibi diğer üniversitelerle de iş birliği yaparak Kıbrıs kültür ve tarihinin daima yaşatılacağını da vurguladı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci “Güzel adamız Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini bilimsel temelde çalışarak birlikte belgeleyip daha kalıcı kılabiliriz. Üniversitemiz bilginin ve sanatın ışığında tüm dünyada Kıbrıs’ı temsil etmektedir. Kültür Dairesi’nin geliştirdiğimiz projelerde üniversitemize destek olması ve iş birliği içerisinde çalıştığımızı bilmek bizleri hem maddi hem de manevi anlamda rahatlatmaktadır.” dedi. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.