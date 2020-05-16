Kültür Dairesi: “Show tv yanlışını düzeltti, teşekkür ederiz”

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Show TV'nin şeftali kebabının tarifi ve pişirilmesi ile ilgili gerekli düzeltmeyi yapmasını sağladıklarını belirterek, Show TV'ye yaptığı yanlışı düzelttiği için teşekkür etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dairenin girişimleri ile Show TV’den “Şeftali Kebabı” tarifinde düzeltme yapıldı.

Açıklamaya göre, Aygen Mullahasan'ın verdiği orijinal şeftali kebabı tarifi Show TV'nin ana haber bülteninde yayınlandı.

Show TV'nin ana haber bülteninde verdiği hatalı şeftali kebabı tarifi üzerine Show TV ile temasa geçtiklerini belirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kültür Dairesi olarak yaptıkları etkili ve ısrarlı girişimler ile konuyu takip etmelerinin Show TV'nin gerekli düzeltmeyi yapmasını sağladığını vurguladı.

Akpolat, Kıbrıslı Aygen Mullahasan'ın verdiği şeftali kebabı tarifinin Kıbrıs Türk kültürünün özgün ve geleneksel tarifi olduğunu ifade ederek, Show TV'ye yaptığı yanlışı düzelttiği için teşekkür etti.

Akpolat, “Ülkemizin ve insanımızın değerlerine, halkımızın da desteğiyle sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.