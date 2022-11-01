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Kültür Dairesi, Telsim Vodafone ile işbirliği protokolü imzaladı

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Kültür Dairesi’nin geleneksel etkinlikleri Telsim Vodafone tarafından duyurulacak
Kültür Dairesi, Telsim Vodafone ile işbirliği protokolü imzaladı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kültür Dairesi ve Telsim Vodafone arasında düzenlenen işbirliği protokolüne imza koydular.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu “Kültür ve sanatı kitlelere yayabilmek, Kültür Dairesi’nin gerçekleştirdiği geleneksel etkinlikleri ülkenin her tarafına ulaştırıp tüm kamuoyu ile paylaşabilmek adına Telsim Vodafone bize iletişim desteği veriyor.” dedi

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’nin bir yıl boyunca düzenleyeceği gelenekselleşen etkinlikleri; TÜRKSOY Opera Günleri, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi,  Genç Sanatçılar Resim Yarışması ve Sergisi ile bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Fotoğrafçılık Günü kutlama etkinliklerinin duyurulmasında Telsim Vodafone Kültür Dairesi’ne iletişim desteği verecek.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’ne iletişim desteği verme teklifinin Telsim’den geldiğine dikkat çekti ve bunun ülkemizde faaliyet gösteren ve imkan sahibi olan tüm firmalara örnek olması dileğinde bulundu. Telsim Vodafone’un kültür ve sanata destek veren bir kuruluş olduğunu gözlemlediklerini bildiren Zaimağaoğlu, kurumun duyarlılığı ve desteği için Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a teşekkür etti.

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Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da protokol imzalanırken yaptığı konuşmada “Telsim olarak ülkemizde sanatın geliştirilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi. Telsim olarak, Kıbrıs Türk kültürünün, korunması ve tanıtılması konularını gözeterek kendilerine hedefler koyduklarını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Böylesi anlamlı bir işbirliği protokolü içerisinde yer alıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi. Tanpınar, “Telsim olarak ülkemizde sanatın geliştirilmesi, Kıbrıs Türk sanatçılarının ürettikleri nitelikli ürünlerinin tanıtımının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması alanlarındaki çalışmalara destek oluyoruz.” dedi. KKTC Kültür Dairesi’nin de önemini göz önünde tutarak, Telsim için büyük anlam taşıyan bir işbirliği içerisine girmiş bulunduklarını söyleyen Tanpınar, “Kültürel ve sanatsal değerlerimizin hem hak ettikleri şekilde tanıtılması hem de yaşatılması amacıyla elimizi taşın altına koyma konusunda hiçbir zaman bir çekincemiz olmayacaktır. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na Telsim adına teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

 

  

 

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