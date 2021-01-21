Kültür Dairesi XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’na eser kabulüne 25 Ocak 2021 Pazartesi başlıyor…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü, eser alımına başlayacak. Katılım koşullarının şartname ile düzenlendiği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şubesi’nde, “Alındı Belgesi” karşılığında, en son 5 Şubat 2021 tarihine kadar eser kabul edilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ancak Covid 19 pandemi koşulları nedeniyle organizasyonu 2021 yılına sarkan Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin 30.’su düzenleniyor. 2021 yılı sonunda her yıl olduğu gibi 31.’sinin düzenlenmesi planlanan Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Üç farklı kategoride eser kabul edilecek olan yarışmaya; konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğraflarla başvurulabilecek “Doğa” kategorisinde eser kabul edilecek. Her iki tarih de dahil olmak üzere 25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nde eser kabul edilecek yarışmaya, müracaat tarihi itibarıyla 17 yaşını dolduran (5 Şubat 2004 ve öncesinde doğan) tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40cm ve 300dpi olarak, CD ortamında teslim edilmesi gerekiyor.

Yarışmaya katılmak için takip edilmesi gereken dokümanlar Kültür Dairesi’nin web sayfasından alınabilir

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin, Yarışma Şartnamesi, Eser Alındı Belgesi ve yarışmaya gönderilecek özgeçmiş örneğini, Kültür Dairesi’nin web sayfası adresi olan “www.kktckulturdairesi.com” adresinden alabilecekleri bildirildi. Açıklamada ilgili evrakların kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta atılarak talep edilebileceği veya Kültür Dairesi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi sahibi olunabileceği de bildirildi. XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri belirtildi.

Yarışmaya iki CD ile başvurulacak

Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki adet CD vererek başvurularını gerçekleştirecek. Kültür Dairesinin açıklamasında birinci CD’de; sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi. Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağının da altı çizildi. Birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

Şartnameye uymayan eserler elenecek

Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceğinin altı çizildi. Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserlerin Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirileceği kaydedildi.

Ödüller...

Değerlendirmelerini kendi saptayacağı yöntemle yapacak olan seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak. Seçici kurulun sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 2,000TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ve 1,000TL para ödülü verilecek. Seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek Jüri Özel Ödülü’nü alacak fotoğraf ayrıca 1,250TL para ödülü ile de ödüllendirilecek.

Yarışma sonunda seçici kurulun fotoğrafını sergilenmeye değer bulacağı katılımcılara katılım belgesi ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü alacak katılımcılara da plaket verilecek.

Ayrıca ülkemiz KKTC’de önemli iz bırakan kişiler adına verilen Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödülü bu yıl Mete Adanır adına verilecek ve bu ödülü almaya hak kazanacak eserin sahibine de plaket verilecek.

Sergi açılışı ve ödül töreni AKM’de

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi 16 – 27 Mart 2021 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.