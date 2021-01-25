  • BIST 1.545
  • Altın 442,330
  • Dolar 7,4148
  • Euro 9,0127
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Kültür Dairesi XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’na eser kabulüne bugün başladı…

»
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi günü) eser alımına başladı.
Kültür Dairesi XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’na eser kabulüne bugün başladı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi günü) eser alımına başladı. Katılım koşullarının şartname ile düzenlendiği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şubesi’nde, “Alındı Belgesi” karşılığında, en son 5 Şubat 2021 tarihine kadar eser kabul edilecek.

     Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ancak Covid 19 pandemi koşulları nedeniyle organizasyonu 2021 yılına sarkan Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin 30.’su düzenleniyor. 2021 yılı sonunda her yıl olduğu gibi 31.’sinin düzenlenmesi planlanan Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

     Üç farklı kategoride eser kabul edilecek olan yarışmaya; konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğraflarla başvurulabilecek “Doğa” kategorisinde eser kabul edilecek. Her iki tarih de dahil olmak üzere 25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nde eser kabul edilecek yarışmaya, müracaat tarihi itibarıyla 17 yaşını dolduran (5 Şubat 2004 ve öncesinde doğan) tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40cm ve 300dpi olarak, CD ortamında teslim edilmesi gerekiyor.

     Yarışmaya katılmak için takip edilmesi gereken dokümanlar Kültür Dairesi’nin web sayfasından alınabilir

     Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin, Yarışma Şartnamesi, Eser Alındı Belgesi ve yarışmaya gönderilecek özgeçmiş örneğini, Kültür Dairesi’nin web sayfası adresi olan “www.kktckulturdairesi.com” adresinden alabilecekleri bildirildi. Açıklamada ilgili evrakların kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta atılarak talep edilebileceği veya Kültür Dairesi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi sahibi olunabileceği de bildirildi. XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri belirtildi.

    

 

     Yarışmaya iki CD ile başvurulacak

     Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki adet CD vererek başvurularını gerçekleştirecek.  Kültür Dairesinin açıklamasında birinci CD’de; sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi. Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağının da altı çizildi. Birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

     İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

     Şartnameye uymayan eserler elenecek

     Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceğinin altı çizildi. Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

     Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserlerin Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirileceği kaydedildi.

Ödüller...

Değerlendirmelerini kendi saptayacağı yöntemle yapacak olan seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak. Seçici kurulun sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 2,000TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ve 1,000TL para ödülü verilecek. Seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek Jüri Özel Ödülü’nü alacak fotoğraf ayrıca 1,250TL para ödülü ile de ödüllendirilecek.

Yarışma sonunda seçici kurulun fotoğrafını sergilenmeye değer bulacağı katılımcılara katılım belgesi ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü alacak katılımcılara da plaket verilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraka Kültür Merkezi Faaliyet Raporunu yayınladı19 Ocak 2021 Salı 14:29
  • LBO’nun Çocuklar için hazırladığı “Orkestrayı Tanıyorum” Video ve Online Kitapçığı Yayında18 Ocak 2021 Pazartesi 14:17
  • Çocuk gözüyle, “Kıbrıs’ın sokak oyunları” fotoğraf yarışması için başvurular devam ediyor.14 Ocak 2021 Perşembe 14:22
  • Gazeteci-Yazar Osman Güvenir’in “Rauf Raif Denktaş Var Olma Savaşım” İsimli Kitabı Yayımlandı12 Ocak 2021 Salı 12:39
  • Grammy Ödülleri Programı ertelendi06 Ocak 2021 Çarşamba 11:20
  • Türkiye’de Hasan Çakmak’la ilgili kitap yazıldı03 Ocak 2021 Pazar 13:59
  • Ziraat Bankası'nın Kemal Sunal'lı reklamı olay oldu02 Ocak 2021 Cumartesi 22:17
  • Kazada Aracı Perte Çıkan Enes Batur 1 Milyon Liraya Yeni Cip Aldı02 Ocak 2021 Cumartesi 15:10
  • Cem Yılmaz Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Takip Etmeyi Bıraktı02 Ocak 2021 Cumartesi 10:40
  • Atv’nin Yeni Dizisi Akıncı’dan İlginç Diyalog: "Ben Nato Üyesi Değilim"02 Ocak 2021 Cumartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti