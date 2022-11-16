Kültür Dairesi, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’na 7 Aralık 2022 ve 27 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden başvuru kabul ediyor



Katılımcılar eserlerini http://kultur.gov.ct.tr adresine yükleyerek yarışmaya başvurabilecek

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, bu yıl 31.’sini düzenleyeceği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne yapılacak başvuruları ilk kez internet üzerinden alıyor.

Başvurular

Yarışmaya katılmak isteyen 18 yaşından büyük KKTC vatandaşları, her iki tarih de dahil olmak üzere, 7 Aralık 2022 ve 27 Ocak 2023 tarihleri arasında eserlerini, http://kultur.gov.ct.tr adresine yükleyerek yarışmaya başvurabilecek.

Kültür Dairesi’nin Telsim'in iletişim desteğiyle düzenleyeceği, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Şartnamesi ile başvuru için gerekli tüm detaylara http://kultur.gov.ct.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kategoriler

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının standartlarını yükseltmek amacıyla bu yıl kategori sayısı artırılan ve ülkenin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl 31’incisi düzenleniyor.

Kültür Dairesi her yıl 3 kategoride düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ni bu yıl 6 kategoride gerçekleştiriyor. Her yıl var olan Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli- Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorileri de eklendi.

Kültür Dairesi yarışmaya ilk kez eklediği kategorilerden; Benim Şehrim Lefkem kategorisiyle fotoğrafçıların objektiflerini Lefke şehrine ve bölgesine çevirmeyi, Kavramsal kategorisiyle de fotoğrafçıların düşüncelerini fotoğraflamalarına imkan vermeyi hedeflerken Mimari kategorisi ile de fotoğrafçılık sanatı aracılığıyla ülkemiz mimarisi hakkında farkındalık yaratarak, topluma mimarlık sanatı alanında hizmet etmiş değerlerimiz ve eserlerini su yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

Kültür Dairesi her yıl farklı bir mimarın eserlerini konu alacağı Mimari kategorisinde bu yıl, ülkemizin kısa mimarlık tarihine adını, ülkemize bıraktığı kalıcı ve özgün eserleriyle yazdıran Mimar Ahmet Vural Behaeddin’in eserlerini konu alıyor.

Yarışmaya, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser yükleyerek, arzu edilen kategorilerde veya tüm kategorilerde başvurulabilir.

Ödüller...

Devlet Fotoğraf Yarışması’nda 6 kategoride verilecek başarı ve mansiyon ödülünün yanı sıra, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ile Kültür Dairesi Özel Ödülü ve verilmesi seçici kurulun uhtesinde olacak olan Jüri Özel Ödülü olacak. Her yıl olduğu gibi para ödülü de verilecek olan yarışmada, Başarı ödülleri için 5,000TL, mansiyonlar için 2,500TL ve özel ödüller için de 1,500TL para ödülü verilecek.

Sergi…

Ödül töreni ve sergi açılışı Şubat 2023’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sergisi, bu yıl ilk kez Gazimağusa, Lefke ve Girne’de de açılarak tüm sanatseverlerin izlenimine sunulacak.