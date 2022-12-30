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Kültür Dairesi, yeni yıla öğreterek ve öğrenerek, sanatla giriyor…

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Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Yeni yılı sanatla yenilenerek, sağlıkla, umutla ve mutlulukla karşılayalım” dileğinde bulundu.
Kültür Dairesi, yeni yıla öğreterek ve öğrenerek, sanatla giriyor…

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 2023’e öğreterek ve öğrenerek sanatla giriyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi personelinin yılbaşı kutlamalarını seramik sanatını öğreterek ve öğrenerek yaptığını, tüm personelin Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim ve Seramik Sanatçısı Bedia Kale ile seramik çalışması yaptığını bildirdi.

Kültür Dairesi ve Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi personeli Güzel Sanatlar Görevlisi Resim ve Seramik Sanatçısı Bedia Kale’nin önderliğinde kilden bardak, tabak ve saksı gibi çalışmalar yaptı. Yeni yılın ilk haftasında da Girne Halk Kütüphanesi ve arzu eden diğer Halk Kütüphanesi personeline yönelik olarak seramik çalışması düzenlenecek. Üretilen işler tamamlandıktan sonra seramik yapım teknikleri doğrultusunda pişirilip personel tarafından sırlanacak.

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Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, herkesin yeni yılını kutlayan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Yeni yılı sanatla yenilenerek, sağlıkla, umutla ve mutlulukla karşılayalım”dileğinde bulundu.

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