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Kültür Dairesi’nden “Dünya Sanat Günü” etkinliği

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Kültür Dairesi’nden “Dünya Sanat Günü” etkinliği
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Dünya Sanat Günü’nü değişik sanat dallarına yer verilen bir etkinlikle kutladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın da katıldığı etkinlik bugün saat 14.00’te Kumarcılar Hanı’nda yer aldı.

Opera Sanatçısı Soprano Laden İnce’nin sahne aldığı etkinlikte Serdar Denktaş, Yıltan Taşçı, Bülent Berkay’dan oluşan Kıbrıs Folk Üçlüsü ve Cyprus String Quarted üyelerinden Keman Sanatçısı Ammar Dadizadeh müzik dinletisi sunacak.

Etkinlikte daha sonra Lirik Şiir Grubu, Ayşe Tural ve Arif Albayrak şiirler okuyacak. Kültür Dairesi Sanatçılarından İlker Dölek, Tuncay Langal, Nafiz Dölek, Ercan Binici, Serap Sayar’ın Kıbrıs ezgileri sunacağı etkinlikte Dervişe Güneyyeli ile İpek Denizli Karagöz dans ve resim performansı gerçekleştirecek.

Etkinlik kapsamında Kültür Dairesi koleksiyonundan Devlet Fotoğraf Yarışmasında 2011-2016 yıllarında ödül alan eserlerden oluşan Fotoğraf Sergisi de sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Seramik Sanatçısı Özlem Kul’un etkinlik boyunca seramik sanatı icra ettiği etkinlikte Karikatür Sanatçısı Devran Öztunç ve Mustafa Tozakı da arzu edenlerin karikatürlerini çizdi.

BEROVA: “SANAT GÜZELLİĞİN İFADESİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yoğun temposundan çıkarak böylesi bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Konuşmasında sanatın önemine vurgu yapan Berova, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” ifadelerini anımsattı.

Sanatın güzelliğin ifadesi olduğuna dikkat çeken Berova, sözlerini “sanatsız kalmamak dileğiyle” şeklinde bitirdi.

TUNÇALP: “ÜLKE SANATININ HAK ETTİĞİ YERİ BULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Nisan Sanat Günü dolayısıyla ülke sanatçılarını halka buluşturmak ve sanat dolu bir gün yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlattı.

Kültür Dairesi olarak ülke sanatının hak ettiği yeri bulması için çalıştıklarını anlatan Tunçalp, maddi ve manevi olarak sanatçıların yanında olmaya uğraştıklarını ifade etti.

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