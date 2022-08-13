Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 20 Temmuz 1984’te açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapılıyor.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, konuyla ilgili Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı Burhan Atun’u davet ederek görüştü ve Atatürk Kültür Merkezi’nde birlikte incelemelerde bulundu.