Kültür Dairesi’nin düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019”un sonuçları açıklandı

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülü; İbrahim İnce’nin “Controlled Chaos”, Mehmet Sariler’in “Untitled 1” ve Nurtane Karagil’in “Bölümlenebilen Gündelik Hayat Sorunsalları” isimli eserlerinin oldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre; 14 kişinin 51 eser ile katıldığı ve seçici kurul üyeliklerini Bahar Çıralı, Hasan Zeybek ve Türksal İnce’nin yaptığı yarışmada, Mansiyon “Sonsuz Döngü III” isimli eseriyle Tünay Özyay’ın, Jüri Özel Ödülü de “İsimsiz (5)” isimli eseriyle Ayşe Rabo’nun olurken, ödül alan eserlerin dışında 13 katılımcının 32 eseri de sergilenmeye değer bulundu.

Kültür Dairesi’nin bu yıl 11.’sini düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ödül plaketlerinin yanı sıra para ödülü de verilen yarışmada, başarı ödülünü almaya hak kazanan eserlerin her birine 2,000TL’lik, mansiyon almaya hak kazanan esere 750TL’lik ve jüri özel ödülünü almaya hak kazanan esere de 500TL’lik para ödülü verilecek. Ödül töreni ve sergi açılışının birlikte yapılacağı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Mayıs ayında gerçekleştirilecek olup tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Sergide ödüllü eserlerle birlikte sergileme alan Ayşe Feyzullahoğlu’nun “Düşünüş 2”, Ayşe Rabo’nun “İsimsiz (1)”, “İsimsiz (2)”, “İsimsiz (3)” ve “İsimsiz (4)”, Dalga Haşmetoğlu’nun “Hustle”, Fırat Sözmener’in “M. Kemal Atatürk”, “Hayır”, İbrahim İnce’nin “Günlük Trajedi Dozu ve Dokusu” ve “Controlled Chaos#2”, Mehmet Sariler’in “Untitled (2)” ve “Untitled (3)”, Mehmetemin Yıldızçoban’ın “City Dream 1”, “City Dream 3” ve “City Dream 4”, Nurtane Karagil’in “Kuşların Başlarına Gelenler” ve “Karyopraktorle Randevu”, Rahme Manastırlı’nın “Bekleyiş 3” ve “Bekleyiş 4”, Selene Ahmetoğlu’nun “Karanlık Sular”, “Karmaşık Ruhlar” ve “Buz Devrinde Bir Adam”, Şenil Bahire Çakmak’ın “Siluetler 01”, “Siluetler 02” ve “Siluetler 03”, Tünay Özyay’ın “Sonsuz Döngü I” ve “Sonsuz Döngü II” ile Zeynep Uzun Ebeoğlu’nun “Untitled 1”, “Untitled 2”, “Untitled 3”, “Untitled 4” ve “Untitled 5” isimli eserleri de sanatseverlerin izlenimine sunulacak.