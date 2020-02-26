Kültür Dairesi’nin geleneksel etkinliği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2020” için başvurular 20 Nisan' da başlayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği “Genç
Sanatçılar Resim Yarışması”nın başvuruları 20 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. Kültür
Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular için son tarih 24 Nisan
2020 Cuma günü mesai bitimi olarak açıklandı.
Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, yarışmaya, önümüzdeki
günlerde duyurulacak seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1
Ocak 1985 ve 31 Aralık 2004 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi
duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.
Şartname Kültür Dairesi’nden alınacak
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2020 Şartnamesi, Kültür Dairesi’nden ve Daire’nin
web sayfası www.kktckulturdairesi.com adresinden alınabileceği gibi
kulturdairesi@ mebnet.net adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.
Katılım detayları şartnamede belirtilen ve konunun serbest bırakıldığı yarışmaya,
sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “alındı
belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor.
Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil
ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak
fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi. Başvurular esnasında,
yarışmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının
tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin
kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.
Başarılı ressamlar ödüllendirilerek teşvik edilecek
Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç
kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç
sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek
teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.
Yarışmaya en az üç en çok beş eserle katılım sağlanıyor
En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması
2020”ye, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi
anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.
Önümüzdeki günlerde duyurulacak Yarışma Seçici Kurulu’nun saptayacağı yöntemle
değerlendirilecek eserlerin, başarı ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçının
yarışmada en az 2 eserinin sergileme almış olması şartı aranıyor.
Yarışmada verilecek mansiyon ve jüri özel ödülü için ise sanatçının en az iki eserinin
sergilenmesi şartı aranmayacak.
Genç Sanatçılar Resim Yarışması Ödülleri
Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun,
yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere,
derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek. Başarı ödülü almaya hak
kazanacak eserlerin her birine 2,000TL’lik ve mansiyona da 750TL’lik para ödülü ile
birlikte plaket de verilecek. Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi
halinde belirleyeceği esere jüri özel ödülü verilecek. Jüri özel ödülünü alacak eserin
sahibine de ayrıca plaket ve 500TL tutarında para ödülü verilecek. Genç Sanatçılar
Resim Yarışması 2020 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin ise 27 Mayıs 2020 tarihinde
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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