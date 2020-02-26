Kültür Dairesi’nin geleneksel etkinliği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2020” için başvurular 20 Nisan' da başlayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği “Genç

Sanatçılar Resim Yarışması”nın başvuruları 20 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. Kültür

Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular için son tarih 24 Nisan

2020 Cuma günü mesai bitimi olarak açıklandı.



Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, yarışmaya, önümüzdeki

günlerde duyurulacak seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1

Ocak 1985 ve 31 Aralık 2004 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi

duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.



Şartname Kültür Dairesi’nden alınacak



Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2020 Şartnamesi, Kültür Dairesi’nden ve Daire’nin

web sayfası www.kktckulturdairesi.com adresinden alınabileceği gibi

kulturdairesi@ mebnet.net adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

Katılım detayları şartnamede belirtilen ve konunun serbest bırakıldığı yarışmaya,

sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “alındı

belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil

ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak

fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi. Başvurular esnasında,

yarışmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının

tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin

kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.



Başarılı ressamlar ödüllendirilerek teşvik edilecek



Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç

kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç

sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek

teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.



Yarışmaya en az üç en çok beş eserle katılım sağlanıyor

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması

2020”ye, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış

ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi

anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.

Önümüzdeki günlerde duyurulacak Yarışma Seçici Kurulu’nun saptayacağı yöntemle

değerlendirilecek eserlerin, başarı ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçının

yarışmada en az 2 eserinin sergileme almış olması şartı aranıyor.

Yarışmada verilecek mansiyon ve jüri özel ödülü için ise sanatçının en az iki eserinin

sergilenmesi şartı aranmayacak.



Genç Sanatçılar Resim Yarışması Ödülleri



Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun,

yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere,

derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek. Başarı ödülü almaya hak

kazanacak eserlerin her birine 2,000TL’lik ve mansiyona da 750TL’lik para ödülü ile

birlikte plaket de verilecek. Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi

halinde belirleyeceği esere jüri özel ödülü verilecek. Jüri özel ödülünü alacak eserin

sahibine de ayrıca plaket ve 500TL tutarında para ödülü verilecek. Genç Sanatçılar



Resim Yarışması 2020 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin ise 27 Mayıs 2020 tarihinde

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.